Donald Trump advirtió a los republicanos el riesgo de perder las elecciones legislativas: "Me van a hacer un juicio político"

El republicano es el único presidente de la historia en haber enfrentado este procedimiento, en dos ocasiones, durante su primer mandato.

El presidente de EEUU, Donald Trump , ratificó este martes la importancia de imponerse en las próximas elecciones legislativas para evitar enfrentarse a un juicio político en caso que los republicanos recuperaran la mayoría en el Congreso.

En una exposición de más de una hora frente a miembros del Partido Republicano, el mandatario aseguró: "Tienen que ganar las elecciones de medio término. Porque si no las ganamos, ellos (los demócratas) encontrarán un motivo para someterme a juicio político".

Cabe destacar que Trump es el único presidente estadounidense en haber enfrentado este procedimiento (en dos ocasiones), durante su primer mandato.

"Me van a hacer un juicio político", repitió el jefe de Estado, al tiempo que acusó a los demócratas de ser " más despiadados " que los republicanos.

A su vez, afirmó que " deberían haber destituido a Joe Biden por cien razones diferentes ", y destacó que son " malvados e inteligentes ". "Afortunadamente para ustedes, t ienen políticas desastrosas ", concluyó.

Las elecciones legislativas en EEUU

El próximo 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará sus elecciones legislativas de medio término, una instancia clave en la que se pondrán en juego las 435 bancas de la Cámara de Representantes y alrededor de un tercio del Senado, cuyos miembros cumplen mandatos escalonados de seis años.

El escenario político actual está marcado por el resultado de las presidenciales de 2024, cuando el Partido Republicano recuperó el control de ambas cámaras del Congreso, lo que permitió al oficialismo avanzar con la agenda del segundo mandato de Donald Trump y respaldar iniciativas controvertidas, como la reducción de fondos a programas sanitarios.

Si los demócratas lograran imponerse en estas legislativas, la Administración enfrentaría un Congreso más adverso, con mayores obstáculos para implementar su programa de gobierno debido a las profundas diferencias políticas con la oposición.

Cámara de Representantes Este año se ponen en juego las 435 bancas de la Cámara de Representantes y alrededor de un tercio del Senado.

En ese contexto, cobran relevancia los dos procesos de impeachment impulsados contra Trump durante gestiones anteriores. Ambos se iniciaron en una Cámara de Representantes con mayoría demócrata.

El primero, desarrollado entre 2019 y 2020, se basó en acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso, por presiones ejercidas sobre Ucrania para dañar políticamente al entonces candidato Joe Biden. El segundo tuvo lugar en 2021, por cargos de “incitación a la insurrección” vinculados al asalto al Capitolio del 6 de enero.

En las dos oportunidades, la Cámara baja aprobó el juicio político, pero Trump fue absuelto por un Senado bajo control republicano.