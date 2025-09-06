Donald Trump amenaza con enviar tropas a Chicago para que deporten migrantes

Mientras escala la tensión por el fortalecimiento militar estadounidense en las costas venezolanas , Donald Trump sostiene otro objetivo: el envío de tropas hacia Chicago con el objetivo de concretar operativos masivos de deportación de inmigrantes . La declaración ocurre tras el reciente cambio de nombre del Pentágono , que pasó a denominarse " Departamento de Guerra" desde el viernes.

El presidente estadounidense ya concretó una operación militar similar, cuando activó a unos 800 efectivos de la Guardia Nacional para que operen activamente en Washington , con el fin de avanzar en su " campaña para desterrar los delitos ". Sin embargo, organismos de derechos humanos señalan que sus acciones tuvieron como consecuencia "el acoso, la vigilancia y la detención a residentes de clase trabajadora, migrantes y personas sin hogar".

Este sábado, Trump amenazó con llevar adelante el mismo despliegue militar en Chicago , tercer ciudad más populosa del país, además de Baltimore y Nueva Orleans . Todas ellas cuentan con administraciones demócratas.

Uno de los rechazos más contundentes a la advertencia del mandatario llegó por parte del gobernador de Illinois -estado en donde se encuentra Chicago-, el demócrata J.B. Pritzker. "El presidente de Estados Unidos amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Esto no es normal" , escribió en sus redes sociales y aseguró que "Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador".

Durante este fin de semana se sucedieron manifestaciones en Chicago y Washington contra la decisión del presidente de fortalecer el rigor militar. Las movilizaciones se concentraron frente a la "Trump Tower" con carteles como "los trabajadores por sobre los billonarios", "Trump tirano", "mantén América libre" y "fuera a la Guardia Nacional de Chicago".

La imagen de Donald Trump sobre deportaciones

Este sábado, Donald Trump publicó en su cuenta personal de Truth Social una provocativa imagen en donde se jacta de su política de deportaciones y remarca la reciente creación del "Departamento de Guerra".

Trump Deportación Meme

"Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana", escribió el presidente estadounidense, utilizando una imagen intervenida que remite a la película "Apocalypse Now", cuya línea original era "me encanta el olor a pólvora por la mañana". "Chicago está a punto de descubrir por qué se llama departamento de guerra", concluyó.