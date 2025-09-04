Donald Trump llevará adelante una cena de gala con los principales referentes tecnológicos







Participarán del evento magnates como Bill Gates, Tim Cook y Mark Zuckerberg. El encuentro busca impulsar la educación en inteligencia artificial.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará un cena de gala este jueves por la noche con los principales líderes tecnológicos del mundo. Bill Gates (Microsoft), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Meta), serán alguna de las principales caras del rubro que dirán presentes. Mientras tanto, el magnate sudafricano, Elon Musk, será el gran ausente de la jornada tras su conflicto con el líder republicano.

La cena tendrá lugar en el Jardín de las Rosas, ubicado en la Casa Blanca. El objetivo de la jornada será discutir el desarrollo de la educación en IA para los jóvenes estadounidenses.

La cena de Donald Trump y los gigantes tecnológicos Además de los mencionados referentes, también asistirán más de una docena de ejecutivos de las mayores empresas de Inteligencia Artificial y tecnología. Entre ellos se encuentran Sergey Brin (Google), Sundar Pichai (Google), Satya Nadella (Microsoft), Sam Altman (OpenAI), Greg Brockman (OpenAI), Safra Catz (Oracle), David Limp (Blue Origin), Sanjay Mehrotra (Micron), Vivek Ranadive (TIBCO Software), Shyam Sankar (Palantir), Alexandr Wang (Scale AI) y a Jared Isaacman (Shift4 Payments).

El evento tendrá lugar luego de una reunión del nuevo grupo de trabajo de Educación en Inteligencia Artificial de la Casa Blanca, que será presidido por la primera dama, Melania Trump. La esposa del presidente norteamericano detalló en un comunicado: "Durante esta etapa primitiva, es nuestro deber tratar a la IA como si fuera nuestros propios hijos: empoderándolos, pero con una orientación vigilante”.

Elon Musk: la gran ausencia Entre las ausencias más llamativas en la nómina de invitados figura la de Elon Musk. En su momento, fue un aliado cercano de Donald Trump y llegó a estar al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, área creada para reducir el gasto público. Sin embargo, la relación se quebró a comienzos de este año, cuando Musk se distanció públicamente del expresidente republicano. Elon Musk Donald Trump Casa Blanca.jpg De socios a enemigos públicos: Musk no fue invitado a la cena. Otro nombre ligado a esta disputa es el de Jared Isaacman, socio de Musk. Trump lo había postulado para encabezar la NASA, pero retiró esa nominación tras la ruptura con el empresario. Según explicó, esa decisión fue uno de los motivos del enojo de Musk, al tiempo que calificó a Isaacman de “totalmente demócrata”.