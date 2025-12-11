Tensión en el Caribe por incursiones de EEUU: qué se sabe del buque petrolero venezolano incautado

Tropas de EEUU abordaron un petrolero presuntamente vinculado al transporte de crudo venezolano, desatando nuevas acusaciones de “piratería internacional” por parte de Caracas.

Estados Unidos tomó control de un buque petrolero cerca de las costas de Venezuela en una operación militar que, según Washington, forma parte de su campaña contra redes ilícitas de transporte de crudo, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro lo denunció como un acto de “piratería internacional” y un intento de despojo energético.

El operativo ocurrió este miércoles en el mar Caribe, cuando tropas estadounidenses descendieron en helicóptero sobre la embarcación e iniciaron la incautación. En los videos difundidos por Washington se observa a militares armados asegurando el buque. El presidente Donald Trump confirmó la acción al declarar: "Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande... el más grande que se haya incautado jamás".

Más tarde, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que el buque fue abordado por su presunta “implicación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras” . Bondi aseguró que la operación se concretó “de forma segura” y se realizó cerca de las costas venezolanas.

La incautación ocurre en paralelo a la campaña de ataques de EEUU contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico , bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Más de 80 personas murieron en esas acciones. Washington sostiene que el gobierno venezolano está involucrado en actividades ilícitas , acusación que Maduro rechaza y atribuye a un intento de forzar un cambio político en Caracas.

Aunque Washington no reveló oficialmente el nombre del buque, tres fuentes citadas por CBS aseguran que se trata del petrolero The Skipper. La firma británica de riesgos marítimos Vanguard Tech también lo identificó y señaló que integra una “flota clandestina” sancionada por Estados Unidos por transportar petróleo venezolano.

La incautación del petrolero ocurre en medio de más de 20 ataques de EE.UU. a presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

De acuerdo con el portal MarineTraffic, The Skipper navegaba bajo bandera de Guyana y su última posición se actualizó hace dos días. Sin embargo, Vanguard advirtió que el buque podría haber estado “falseando su posición durante mucho tiempo”, por lo que la ubicación reportada podría no ser real. Su última posición confirmada habría sido al noreste de Caracas.

La reacción de Venezuela: denuncias de robo energético

El gobierno de Maduro no reclamó la propiedad del buque, pero calificó el hecho como “un robo descarado y un acto de piratería internacional”. Afirmó que la medida forma parte de un “plan deliberado de despojo” y lo vinculó con sanciones previas, incluido el caso de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos.

the skipper La fiscal Pam Bondi sostiene que el buque apoyaba redes ilícitas vinculadas a organizaciones terroristas. Captura

“Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, señaló el comunicado oficial. Venezuela, recordó el gobierno, posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

Investigación por petróleo sancionado y nuevas tensiones en el mercado

Según Bondi, la incautación se realizó como parte de una investigación sobre “el transporte de petróleo sancionado”. En la operación participaron el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y el Departamento de Defensa. Washington señaló que el buque habría movido crudo procedente de Venezuela e Irán.

La acción generó un leve aumento inmediato en los precios del petróleo y encendió alertas sobre la disponibilidad de energía a corto plazo. Analistas advierten que la medida podría intimidar a otras embarcaciones y complicar aún más las exportaciones petroleras venezolanas.