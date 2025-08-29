El presidente de UFC se reunió con Donald Trump y confirmó que el evento en la Casa Blanca "esta en marcha"







A petición del presidente de Estados Unidos, la compañía líder de MMA realizará un evento histórico en los jardines de la Casa Blanca.

Por un inesperado pedido de Donald Trump, la UFC realizará en 2026 probablemente el evento más histórico que haya hecho en su historia: una velada de peleas en la Casa Blanca, por el 250 aniversario de Estados Unidos.

Dana White, presidente de UFC, confirmó este viernes que el evento "ya está en marcha", tras reunirse en las últimas horas con el propio Donald Trump.

"La lucha por la Casa Blanca está en marcha. Tendré más detalles al respecto en las próximas semanas. Lo hemos conseguido", afirmó en un vídeo publicado en las redes sociales.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el pasado mes de julio que quería organizar un combate de UFC en los terrenos de la Casa Blanca, con más de 20.000 espectadores, para celebrar los 250 años de la independencia estadounidense el 4 de julio de 2026.