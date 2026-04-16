Guerra en Medio Oriente: Donald Trump anunció una tregua entre el Líbano e Israel por 10 días

El mandatario se jactó de interceder con sus líderes. Sin embargo, sostuvo que la tregua comenzará a regir a partir de hoy por la tarde tras un conflicto que se remonta al siglo XX.

El mandatario se jactó de interceder con sus líderes. Sin embargo, sostuvo que la tregua comenzará a regir a partir de hoy.

El presidente de EEUU Donald Trump anunció este jueves un alto el fuego entre el Líbano e Israel , en medio de la tensión por la guerra en Medio Oriente . Durante la jornada, ambos países intercambiaron ataques cruzados y el mandatario se jactó de interceder con sus líderes. Sin embargo, sostuvo que la tregua comenzará a regir a partir de hoy.

“ Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Netanyahu, de Israel . Estos dos líderes acordaron que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)”, informó desde su red social Truth.

“El martes, ambos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, DC, con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio. He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado (Marco) Rubio , junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine , para que trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera”, agregó.

Además, destacó que tuvo "el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!“. Minutos después, confirmó que además de la tregua temporal acordó un encuentro entre Netanyahu y Aoun en Washington.

Así, dijo que los espera a ambos en la Casa Blanca " para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983 , hace muchísimo tiempo": "Ambas partes desean la PAZ, ¡y creo que sucederá pronto!“, sentenció.

Un conflicto de larga data

Líbano e Israel habían celebrado el martes en Washington sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas tras más de un mes de guerra entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán. Líbano insistió en una tregua entre Israel y Hezbollah antes de entablar conversaciones directas, al tiempo que se comprometió a desarmar al grupo, calificado como terrorista por EEUU, la Argentina y otros países.

El gobierno israelí enmarcó las conversaciones como negociaciones de paz con un enfoque en desarmar a Hezbollah. Israel y el Líbano llevan técnicamente en guerra desde que se estableció Israel en 1948 y Líbano sigue profundamente dividido sobre el acercamiento diplomático con Israel.

Desde que empezó la guerra con Irán, las tropas israelíes abrieron también un frente en el Líbano y se adentraron más en el sur del país para crear lo que los funcionarios llamaron una “zona de seguridad”, que Netanyahu sostuvo que se extenderá al menos de 8 a 10 kilómetros.