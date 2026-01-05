Europa cierra filas y ratifica apoyo a Dinamarca ante posible ataque de Donald Trump por Groenlandia

Gobiernos europeos respaldaron a Copenhague y remarcaron que el futuro de la isla debe resolverse dentro del derecho internacional y los marcos de la OTAN.

Varios gobiernos europeos enviaron señales claras de apoyo a Dinamarca y reafirmaron la soberanía de Groenlandia , en medio de renovadas tensiones tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul , afirmó este lunes que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y que, por lo tanto, su defensa entra dentro de las obligaciones de la OTAN , de la cual Dinamarca es miembro.

Wadephul hizo estas declaraciones ante periodistas en Vilna, Lituania, en respuesta a las renovadas declaraciones del presidente estadounidense que sugerían que Estados Unidos “necesita Groenlandia… absolutamente… para defensa”.

Ante esas afirmaciones, el canciller alemán recaló que cualquier discusión sobre el refuerzo de la protección de la isla (estratégicamente ubicada en el Ártico) deberá darse dentro del marco de la alianza atlántica , si fuera necesario, aunque no sostuvo que haya medidas concretas ya decididas.

Además, Wadephul aprovechó para manifestar dudas sobre la reciente intervención estadounidense en Venezuela y subrayó que solo los venezolanos deberían determinar su futuro político de manera democrática , en alusión a la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Reino Unido apoya a Dinamarca: “Groenlandia no es algo que terceros deban decidir”

Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer dejó en claro que el Reino Unido respalda firmemente a Dinamarca frente a las presiones sobre Groenlandia.

Starmer enfatizó que el futuro de la isla debe ser decidido únicamente por Groenlandia y el Reino de Dinamarca, y no por otros países que busquen influir o intervenir.

Consultado sobre los comentarios de su colega danés Mette Frederiksen, quien pidió a Estados Unidos que cese en sus amenazas de anexión, el jefe del gobierno británico aseguró: “Yo estoy con ella, y tiene razón sobre el futuro de Groenlandia”.

Starmer también subrayó la importancia de respetar el derecho internacional y la soberanía de los Estados, una postura que busca equilibrar el respaldo a un aliado de la OTAN sin confrontar de manera directa a Washington, con quien el Reino Unido mantiene estrechos vínculos.