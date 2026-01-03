Actualizan acusaciones contra Nicolás Maduro: lo vinculan a narcoterrorismo, tráfico de cocaína y alianzas con carteles y grupos armados + Seguir en









Un juez estadounidense publicó el listado actualizado de los delitos que se le atribuye al presidente venezolano. Estos cargos son la justificación principal de la intervención militar ordenada por Donald Trump.

La nueva imputación (conocida como "imputación sustitutiva") incluye por primera vez a su esposa, Cilia Flores, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra ("Nicolasito"). LA Times

Un juez federal del distrito sur de Nueva York hizo pública este sábado una acusación ampliada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, secuestrado por EEUU en las últimas horas tras un operativo militar en el país caribeño. Entre otros cargos, lo señala como líder del "Cartel de los Soles", una red criminal que, según la fiscalía estadounidense, utilizó las instituciones del Estado venezolano para traficar toneladas de cocaína hacia EE.UU. durante más de dos décadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La nueva imputación (conocida como "imputación sustitutiva") incluye por primera vez a su esposa, Cilia Flores, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra ("Nicolasito"), elevando a seis el número de acusados, junto a figuras clave como el ministro del Interior Diosdado Cabello y el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

El documento del juez estadounidense también describe cómo el Cartel de los Soles, que estaría integrado por altos mandos militares venezolanos, habría operado como una "empresa criminal corporativa", donde el Estado actuaba como facilitador logístico, mientras grupos terroristas y carteles mexicanos funcionaban como proveedores y distribuidores. Según la acusación, Maduro y su círculo obtuvieron beneficios económicos a cambio de permitir que estas organizaciones operaran con impunidad en territorio venezolano.

Los cargos contra Nicolás Maduro La acusación tiene cuatro imputaciones principales:

Narcoterrorismo : Maduro habría usado el aparato estatal para facilitar el tráfico de drogas , aliándose con grupos como las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa y los Zetas , además de proporcionar protección logística y pasaportes diplomáticos a narcotraficantes.

: Maduro habría usado el aparato estatal para , aliándose con grupos como las , además de proporcionar a narcotraficantes. Conspiración para importar cocaína : Se estima que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela hacia EE.UU. bajo su gobierno.

: Se estima que entre transitaban anualmente por Venezuela hacia EE.UU. bajo su gobierno. Delitos con armas y artefactos destructivos : Incluye el uso de armamento militar para proteger las rutas del narcotráfico.

: Incluye el uso de para proteger las rutas del narcotráfico. Uso de la droga como "arma" contra EE.UU.: La fiscalía sostiene que Maduro buscó "inundar" el país con cocaína como parte de una estrategia de confrontación.