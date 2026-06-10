Donald Trump aseguró que EEUU volverá a atacar "duramente" a Irán

El mandatario estadounidense confirmó que ordenará nuevas agresiones contra el país persa tras los últimos ataques recíprocos de ayer. Desde Teherán advirtieron que resistirán cualquier intento de presión y denunciaron una nueva escalada de Washington.

Las declaraciones de Trump llegaron horas después de nuevos enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes en el Mar Arábigo, en una débil tregua.

El presidente de EEUU, Donald Trump , aseguró este miércoles que atacarán "con dureza" a Irán durante el día de hoy. Las declaraciones del norteamericano se dieron luego del intercambio de agresiones con Teherán durante la noche, a pesar de la tregua " por tiempo indeterminado " que se mantiene con fragilidad.

" Los golpeamos con fuerza ayer y los golpearemos con fuerza de nuevo hoy ", dijo a los periodistas en el Despacho Oval, según recogió la BBC. En la misma línea, el republicano reiteró el llamado a Teherán para que "firme un acuerdo". Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, comunicó en su cuenta de X que el país persa " se mantendrá firme ante cualquier presión o amenaza ".

El martes , EEUU lanzó nuevos ataques contra Irán en el Mar Arábigo , luego de que la República Islámica derribara un helicóptero del ejército estadounidense, según explicó el mandatario estadounidense.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó haber respondido con ataques contra bases estadounidenses en la región. A primera hora de la mañana de hoy, Trump realizó una de sus habituales amenazas en su red social personal, Truth. "¡Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido estupendo para ellos, ahora tendrán que pagar las consecuencias!", escribió enfurecido. En ese sentido dijo que Irán había sido "completamente derrotado" militarmente.

"El ejército de Irán es un completo desastre . Gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe. Han sido completamente derrotados. Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría sido genial, ¡ahora tendrán que pagar el precio!" aseguró por todo lo alto el presidente de EEUU.

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Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqai, acusó a Washington de "perjudicar este proceso diplomático mediante los mensajes contradictorios que envía, sus repetidos cambios de postura y exigencias y, lo que es peor, mediante las repetidas violaciones del alto el fuego".

Buques fantasma y rutas ocultas: cómo sigue fluyendo el petróleo pese a la guerra en Medio Oriente

A pesar de sufrir una de las peores crisis de suministro de la historia, el mercado petrolero global mantiene una calma inesperada que desconcierta a los economistas. El estrecho de Ormuz cumple tres meses paralizado por la guerra con Irán y su tráfico marítimo visible se desplomó al 15% de sus niveles habituales, según datos de JPMorgan. Pese a este escenario con desestabilizar la economía, los precios internacionales del crudo todavía no se dispararon a los niveles críticos que anticipaban los analistas.

Para evitar la detección, los petroleros recurren a apagar sus transpondedores, logrando inyectar un volumen de crudo clandestino clave para la estabilidad del mercado energético. JPMorgan calcula que estas rutas secretas movilizaron unos 2,1 millones de barriles diarios a finales de mayo, una cifra significativa frente a los 15,6 millones que circulaban antes del conflicto.

Volumen de petróleo que elude el bloqueo de Ormuz

“A pesar del bloqueo naval en curso y de la drástica reducción del tráfico comercial, parece que volúmenes sorprendentes de crudo y productos petrolíferos siguen transitando por el estrecho”, expresó hace unos días Natasha Kaneva, directora de estrategia global de materias primas de JPMorgan, en una nota dirigida a clientes.

Bob McNally, fundador de Rapidan Energy Group, indicó a CNN que los flujos clandestinos de petróleo mitigaron parcialmente la crisis, aunque no son suficientes para evitar una reducción de reservas que impulse los precios al alza. El analista señaló que el tráfico en Ormuz, aunque bajo, podría ser ligeramente superior a los niveles previos a la guerra debido a estas filtraciones.

A su vez, Jan Stuart, economista y estratega global del sector energético en Piper Sandler, estima que durante mayo salieron del estrecho de Ormuz unos 2,9 millones de barriles diarios de crudo. Según sus cálculos, la cifra contempla 2,1 millones de barriles en navíos que habrían pagado peajes a entidades iraníes, mientras que los 900.000 barriles restantes corresponden a tránsitos "fantasma" de barcos que cruzaron a oscuras y con sus localizadores apagados.

Respecto a este fenómeno, el especialista destacó el alivio temporal que genera esta situación en el mercado internacional. “Los fantasmas, o flujos clandestinos, ayudan”, declaró Stuart a CNN. “La mitigación de la crisis ha sido mucho mejor de lo que habría creído posible”.