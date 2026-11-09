Qué debe entender Donald Trump sobre China y Taiwán

Ante un nuevo encuentro con Xi Jinping, el presidente estadounidense deberá definir su posición sobre la venta de armas a Taiwán y la independencia de la isla. Un eventual cambio en la política de Washington podría representar una importante concesión a China y alterar el equilibrio regional.

Cuando Donald Trump y Xi Jinping se reúnan por tercera vez este año , en la cumbre de la APEC en Shenzhen, los días 18 y 19 de noviembre, el mandatario chino volverá a presionar para que se ponga fin a las ventas de armas a Taiwán y se modifique la política declarada de Estados Unidos. Trump debería pensar cuidadosamente su respuesta.

Trump ha calificado la cuestión como “una muy buena ficha de negociación para nosotros” . A diferencia de todos los presidentes anteriores, invitó a China a opinar sobre la decisión estadounidense de vender armas a Taiwán. Xi quiere que esas ventas se detengan de manera permanente, lo que facilitaría que China tomara la isla por la fuerza.

La política actual, que se ha mantenido sin cambios entre las distintas administraciones durante tres décadas, establece que Estados Unidos “no apoya” la independencia de Taiwán. Xi quiere que Estados Unidos se oponga a ella. Esto importa enormemente. “No apoyar” significa que Estados Unidos no objetaría si el estatus de Taiwán se resolviera de manera orgánica a través de las decisiones de las personas que viven allí. “Oponerse” implica tomar partido y señalar que Estados Unidos podría resistir activamente un movimiento de Taiwán hacia una soberanía formal.

Además, el Partido Democrático Progresista (DPP), que gobierna Taiwán, sostiene que la isla ya es una nación soberana de facto, por lo que declarar formalmente la independencia resulta innecesario. Por lo tanto, que Estados Unidos se oponga a la independencia o simplemente no la apoye no se refiere a un acontecimiento futuro, sino a la validación de una realidad existente. Oponerse sería la concesión más significativa a China sobre Taiwán desde la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos hace medio siglo y provocaría repercusiones no solo en Taipéi, sino también en todas las capitales que observan los compromisos regionales de Estados Unidos en busca de señales de debilitamiento.

Esto forma parte del cálculo de Xi. Durante décadas, China ha intentado separar a Estados Unidos de sus aliados, y las vacilaciones de Trump han contribuido más a ese proyecto que cualquier cosa que los funcionarios de Pekín hubieran podido organizar por su cuenta. Mientras tanto, los esfuerzos de China por acercar a Taiwán están produciendo el efecto contrario y endureciendo la determinación de los taiwaneses.

China está profundamente preocupada por la “identidad taiwanesa”, ahora que solo el 2,5% de la población de la isla se identifica como “exclusivamente china”. La mayoría, el 63%, según un estudio de la Universidad Nacional Chengchi, afirma ser “exclusivamente taiwanesa”, mientras que otro 31% sostiene que tiene ambas identidades. Estas actitudes cambiaron durante las últimas décadas, con una transformación impulsada por la reducción de las libertades políticas en Hong Kong por parte de China.

Esa conexión no es casual. El concepto de “un país, dos sistemas” fue concebido, de hecho, para Taiwán, y Hong Kong estaba destinado a demostrar lo bien que podía funcionar. No fue así, y hoy esa fórmula es políticamente tóxica en Taiwán.

La narrativa del Partido Comunista Chino (PCCh) describe la identidad cívica taiwanesa como un proyecto político ilegítimo que se interpone en el camino de la reunificación pacífica, resultado de la manipulación estadounidense y no de algo orgánico. No es así. La identidad taiwanesa es real, aunque en aspectos importantes sea lo suficientemente similar a la identidad china como para resultar familiar y cercana para los habitantes de China continental.

Muchas personas de China continental viajan a Taiwán y quedan encantadas. ¿Por qué? Porque es chino. Lo reconocen inmediatamente como una sociedad confuciana que exhibe todos los rasgos y valores que existen en China desde hace más de mil años. Si alguno de los dos lados del estrecho cambió para volverse menos “chino”, podría decirse que fue China continental. La Revolución Cultural y el gobierno del PCCh transformaron la sociedad continental de maneras que Taiwán nunca experimentó. Hoy, Taiwán es al mismo tiempo diferente y profundamente parte de las tradiciones chinas más amplias, precisamente por eso su existencia resulta tan preocupante para los funcionarios de Pekín.

El PCCh acusa a los grupos independentistas de Taiwán de llevar adelante deliberadamente una “desinización” y equipara la identidad taiwanesa con un separatismo destinado a impedir la reunificación. Pero este argumento invierte la secuencia real de los acontecimientos e identifica erróneamente al responsable. Cualquier cosa que haya alejado a la isla de la reunificación durante las últimas dos décadas ocurrió en China continental, no en Taiwán. Durante la presidencia de Ma Ying-jeou, elegido en 2008, Taiwán buscó estrechar sus vínculos con Pekín, lo que culminó en un acuerdo comercial en 2010. Desde entonces, China endureció los controles sobre los medios de comunicación, redujo el espacio para la disidencia y centralizó la autoridad política. Para las personas acostumbradas a elecciones competitivas y a una prensa libre, esos cambios convirtieron a China continental en un socio menos atractivo.

Nada de esto descarta la posibilidad de una eventual integración. El pueblo taiwanés podría decidir, con el paso del tiempo, que su mejor futuro está junto a China continental como parte de una misma entidad política. Para que eso suceda, necesitaría saber que se preservarían su calidad de vida, sus derechos políticos y sus libertades personales. Una vez que vean a los habitantes de la República Popular China disfrutando de ese tipo de vida, podrían tomar la decisión colectiva, democrática y sin coacciones de unirse a China continental. Hasta entonces, es probable que la mayoría de los taiwaneses se resista a cualquier cambio que les quite esas libertades.

El enfoque actual de China, que presiona a Estados Unidos para que detenga sus ventas de armas mientras despliega barcos y aviones para intimidar a los votantes taiwaneses antes de sus elecciones presidenciales de 2028, está calibrado para modificar el cálculo político en Taipéi. Sin embargo, la presión externa simplemente fortalece la determinación del pueblo taiwanés, y los aliados de Estados Unidos se mantienen más alerta, no menos, cuando Washington parece vacilar.

Taiwán podría ser capturado por la fuerza, pero también podría unirse pacíficamente a China una vez que sus habitantes sepan que seguirán viviendo en libertad. La unificación de dos sociedades que viven distintas versiones de la cultura china puede lograrse, pero requerirá un gran cambio en la forma en que China elige gobernar.

En este momento, eso parece poco probable, pero el curso de la historia es largo. La pregunta es si se inclinará hacia lo que realmente quieren los habitantes de ambos lados del estrecho. Cuando Taiwán vaya a las urnas, ¿China se mostrará más amenazante para los taiwaneses o más atractiva? La respuesta podría determinar el destino de la isla y las perspectivas de que continúe la paz a través del estrecho.

Ker Gibbs fue presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Shanghái durante las administraciones de Obama, Trump y Biden. Es autor de The Fragile Dragon: China’s Strengths and the Limits to its Power.

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