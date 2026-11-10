El FBI también investiga al CEO de Nvidia por su vínculo con una empresaria china sospechada de espionaje

El mandatario aseguró que habló con el CEO de Nvidia, mientras la compañía abrió una investigación interna por sus posibles vínculos con una empresaria sospechada de espionaje para China. Mientras tanto, Wall Street reaccionó negativamente al escándalo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el FBI también investiga la relación extramatrimonial del CEO de Nvidia , Jensen Huang , con una empresaria china sospechada de trabajar como espía para Pekín . El mandatario aseguró estar "asombrado" por las acusaciones y explicó que había hablado con el empresario, quien le manifestó que desconocía que la mujer fuera una espía.

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La controversia también impactó en el mercado: las acciones de Nvidia cerraron el lunes con una caída superior al 4%, luego de que el directorio de la compañía iniciara una investigación interna para determinar si Huang había sido blanco de una operación de inteligencia extranjera.

La investigación fue anunciada el domingo y puso bajo la lupa al empresario de 63 años , una de las figuras centrales del auge de la inteligencia artificial y líder del fabricante de chips más valioso del mundo . Huang les dijo a los empleados de Nvidia que le había sido infiel a su esposa, aunque no brindó detalles sobre la relación.

Según datos de LSEG , Huang es el quinto mayor accionista de Nvidia, con una participación cercana al 3,6% . Además, mantiene un control férreo sobre la compañía a través de una estructura organizativa inusualmente horizontal, en la que decenas de ejecutivos le reportan directamente. Sin embargo, a diferencia de Meta Platforms, de Mark Zuckerberg, o SpaceX, de Elon Musk, Nvidia no cuenta con acciones de doble clase que le otorguen a su cofundador el control mayoritario de los votos.

Sobre la controversia, The New York Times informó que Trump había sido puesto al tanto de la relación de Huang con la empresaria y de que ella proporcionaba información al Gobierno chino, pero que el presidente decidió no actuar frente a esos datos.

Por su lado, Pekín rechazó todas las acusaciones: "La llamada narrativa del espía chino es una acusación completamente infundada, una calumnia y una campaña de desprestigio", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, ante periodistas.

La relación entre Huang y Trump coincidió con distintos avances regulatorios favorables para Nvidia. El presidente también elogió públicamente al empresario y en octubre le otorgó la máxima distinción del país por sus logros científicos.

Ese mismo día, Trump reveló que durante el verano había comprado acciones de Nvidia por hasta u$s1,6 millones y vendido títulos de la compañía por hasta u$s1 millón.

Jensen Huang y la investigación sobre sus vínculos con China

La empresaria señalada, Alice Huang, habría ocupado un cargo de responsabilidad en Megaspeed International, una compañía con sede en Singapur dedicada a proporcionar infraestructura informática y capacidad de procesamiento para sistemas de inteligencia artificial.

Archivo. El caso Jensen Huang eleva las tensiones entre EEUU y China en torno a la IA. Imagen creada con IA

La firma se presenta como un socio comercial importante de las operaciones de computación en la nube de Nvidia en Asia-Pacífico. Según su perfil de LinkedIn, tiene presencia en Singapur, Malasia e Indonesia.

De acuerdo con The New York Times y The Wall Street Journal, investigadores estadounidenses habrían concluido durante 2025 que la empresaria realizaba tareas de espionaje sobre Jensen Huang.

En paralelo, las autoridades de Estados Unidos investigaban desde 2024 el posible papel de Megaspeed en operaciones destinadas a hacer llegar chips avanzados de Nvidia al mercado chino, pese a las restricciones comerciales impuestas por Washington.

Esas limitaciones buscan impedir que determinadas tecnologías de inteligencia artificial sean utilizadas para fortalecer las capacidades militares y estratégicas de China, además de preservar la ventaja tecnológica estadounidense.

Las sospechas también habrían llegado a Singapur. Según las publicaciones citadas, las autoridades locales investigaron las actividades de Megaspeed e interrogaron a Alice Huang durante 2025.

Por su parte, Bloomberg News informó sobre una investigación relacionada con un presunto contrabando de semiconductores hacia China.

La compañía rechazó esas versiones en diciembre de 2025 y sostuvo que las informaciones difundidas incluían afirmaciones engañosas e insinuaciones incorrectas sobre una eventual participación en transferencias ilegales de chips.

Sobre Jensen Huang, la empresa aseguró que su directorio mantiene la confianza en el empresario taiwanés, a quien Wall Street considera una figura central del negocio de la inteligencia artificial. Aunque los analistas reconocen la incertidumbre sobre una eventual sucesión, la mayoría no espera que la investigación derive en su salida de la compañía.