EEUU: Donald Trump declaró al fentanilo como un "arma de destrucción masiva"

El presidente de Estados Unidos expresó su preocupación por la crisis de opioides en su país y advirtió que "se habla de 100.000 muertes, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor".

Donald Trump avanza con medidas para combatir el fentanilo. © Andrew Caballero-Reynolds / AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó este lunes una nueva medida para avanzar en el combate contra el fentanilo, una preocupación creciente en el país, y firmó una orden ejecutiva para declarar a la droga "como un arma de destrucción masiva".

El mandatario encabezó un acto en la Casa Blanca donde destacó: "Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es".

En esa línea, alertó que, si se tratara de un contexto de guerra, "esta sería una de las peores guerras". Para enfatizar su punto, señaló que "en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200.000 y 300.000 personas al año (a causa del fentanilo)". "Se habla de 100.000, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor", explicó el presidente estadounidense", apuntó Trump.

Crece la preocupación en EEUU por las muertes por opioides El consumo de fentanilo y las consecuencias que ello trae es una creciente preocupación tanto para los gobernantes estadounidenses como para toda la ciudadanía. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermades (CDC en inglés), más de 250.000 personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente fentanilo.

Trump anunció la firma de la orden en un evento celebrado para condecorar a militares por su labor defendiendo la frontera con México. El mandatario declaró que "no cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo a Estados Unidos, en parte porque quieren matar a estadounidenses".

A su vez, el presidente republicano destacó que durante su administración se logró, según él, "una reducción del 50 % en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera", y aseguró que China está "colaborando estrechamente" con Estados Unidos para "reducir el número y la cantidad de fentanilo que se envía". "Hemos logrado reducir la cifra a un número mucho menor. No es satisfactorio, pero pronto lo será", aseguró.