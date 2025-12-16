Donald Trump demandó a la BBC por u$s10.000 millones por difamación en un documental

La demanda de Trump alega que la BBC lo difamó y violó una ley de Florida que prohíbe las prácticas comerciales engañosas y desleales.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump demandó a la BBC por hasta 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios por clips editados de un discurso que parecían haber ordenado a sus partidarios que asaltaran el Capitolio de Estados Unidos, abriendo un frente internacional en su lucha contra la cobertura mediática que considera falsa o injusta.

Trump acusó a la emisora pública británica de difamarlo al fusionar fragmentos de un discurso del 6 de enero de 2021, incluyendo una sección donde instó a sus simpatizantes a marchar hacia el Capitolio y otra donde dijo "luchen con todas sus fuerzas". Se omitió una sección en la que llamaba a la protesta pacífica.

La demanda de Trump alega que la BBC lo difamó y violó una ley de Florida que prohíbe las prácticas comerciales engañosas y desleales. Solicita una indemnización de 5.000 millones de dólares por cada uno de los dos cargos de la demanda.

La BBC dijo que defendería el caso y no haría más comentarios . Previamente se había disculpado con Trump, había admitido un error de juicio y había reconocido que la edición daba la impresión errónea de que había hecho un llamado directo a la violencia. Sin embargo, ha afirmado que no hay base legal para demandar.

El ministro británico Stephen Kinnock dijo que la BBC se había disculpado y que no había motivos para emprender acciones legales.

"Es correcto que la BBC se mantenga firme en ese punto", dijo a Sky News el martes.

Trump, en su demanda presentada el lunes en el tribunal federal de Miami, dijo que la BBC, a pesar de sus disculpas, "no ha mostrado ningún remordimiento real por sus malas acciones ni ha realizado cambios institucionales significativos para prevenir futuros abusos periodísticos".

La BBC se financia mediante una tasa de licencia obligatoria para todos los televidentes, lo que, según abogados y analistas británicos, podría convertir cualquier pago a Trump en una operación políticamente conflictiva. En su último ejercicio fiscal, registró unos ingresos totales de 5.900 millones de libras (7.900 millones de dólares), incluyendo la tasa de licencia y los ingresos comerciales.

Un portavoz del equipo legal de Trump dijo en un comunicado que la BBC "tiene un largo patrón de engañar a su audiencia en la cobertura del presidente Trump, todo al servicio de su propia agenda política de izquierda".

La disputa por el clip, presentado en el programa documental "Panorama" de la BBC poco antes de las elecciones presidenciales de 2024, desató una crisis de relaciones públicas para la emisora, lo que llevó a la renuncia de sus dos jefes más importantes.

Los abogados de Trump afirman que la BBC le causó un daño reputacional y financiero abrumador.

La BBC dijo que el documental no fue transmitido en Estados Unidos. Sin embargo, la demanda afirmó que estaba disponible en Estados Unidos a través de una plataforma de transmisión propiedad de la BBC llamada BritBox.