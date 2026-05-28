El gobierno de Donald Trump acelera un proyecto para crear un billete de u$s250 con su cara

La iniciativa apunta a homenajear al mandatario por el aniversario de la independencia y abrió una polémica legal: una norma de 1866 prohíbe incluir a personas vivas.

La propuesta genera debate por una ley que impide incluir a personas vivas en el dinero estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos avanzó este jueves en los preparativos técnicos para la posible creación de un nuevo billete de u$s250 con la imagen de Donald Trump. La propuesta forma parte de las iniciativas impulsadas por sectores republicanos para celebrar los 250 años de la independencia del país, una conmemoración que la actual administración busca convertir en uno de los grandes ejes simbólicos de su gestión.

El proyecto fue presentado originalmente por el legislador republicano Joe Wilson, quien propuso que la Oficina de Grabado e Impresión incorpore el rostro de Trump en el nuevo papel moneda como homenaje por el aniversario de la independencia estadounidense.

De concretarse, la medida implicaría romper una norma histórica vigente desde hace más de 150 años. La legislación estadounidense establece que únicamente personas fallecidas pueden aparecer en monedas y billetes oficiales. La iniciativa republicana introduce una excepción especial para presidentes en ejercicio, lo que habilitaría la inclusión de Trump mientras continúa en funciones.

dolar trump La iniciativa genera polémica porque rompería una ley vigente desde 1866 que prohíbe incluir a personas vivas en el dinero del país. Gemini AI

Aunque el proyecto todavía no fue aprobado por el Congreso, distintos informes indican que el Departamento del Tesoro ya comenzó a avanzar en cuestiones técnicas vinculadas al diseño y producción del billete. Esta aceleración interna fue interpretada por sectores opositores como una muestra del fuerte respaldo político que existe dentro de la administración hacia la iniciativa.

El proceso también estuvo atravesado por conflictos dentro de la estructura estatal. Según reportes recientes, el tesorero nacional Brandon Beach habría ejercido fuertes presiones sobre equipos técnicos para acelerar el desarrollo de prototipos.

En paralelo, comenzaron a conocerse detalles sobre el diseño preliminar del billete. El boceto fue realizado por el artista británico Iain Alexander y presenta un retrato de Trump con gesto serio y mirada fija, una estética similar a la utilizada en banners oficiales instalados recientemente en edificios federales de Washington.

El diseño también incorpora elementos poco habituales para el sistema monetario estadounidense. Entre ellos aparece la firma personal de Trump, además del logotipo oficial del aniversario y una inscripción alusiva a los 250 años de la Declaración de Independencia de 1776.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió públicamente la iniciativa y aseguró que “no hay nada inapropiado” en homenajear al presidente mediante una emisión especial.

Rechazo demócrata y debate institucional

Desde el Partido Demócrata cuestionaron duramente la propuesta. El senador Mark Warner sostuvo que el proyecto representa “un intento descarado de alimentar el ego presidencial” y advirtió sobre el impacto institucional que tendría modificar una tradición monetaria mantenida desde el siglo XIX.

Para la oposición, permitir que dirigentes vivos aparezcan en el dinero oficial abriría un precedente peligroso y rompería con normas creadas precisamente para evitar el culto personal dentro de las instituciones federales.

La polémica se suma a otras iniciativas recientes vinculadas a la expansión simbólica de la figura de Trump dentro del aparato estatal. En los últimos meses, la administración ya impulsó monedas conmemorativas con su imagen y también buscó asociar el nombre del mandatario a espacios nacionales como el Kennedy Center.

Aunque el proyecto legislativo continúa estancado en el Congreso, dentro del Tesoro los preparativos técnicos siguen avanzando, lo que mantiene abierto el debate político y legal sobre una medida sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos.