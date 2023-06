Donald Trump despidió a sus abogados luego de ser imputado en la Justicia Federal de EEUU

En un anuncio en su sitio Social Truth, el magnate informó que ya no estará representado por Jim Trusty y John Rowley sino por dos estudios, Todd Blanche Esq y otro que nombrará en los próximos días.

"Me tengo que enfrentar a la caza de brujas más grande de todos los tiempos" , atacó el expresidente. "Quiero agradecer a Jim Trusty y John Rowley por su trabajo, pero se enfrentan a personas deshonestas, corruptas y malvadas, como nunca antes se había visto".

En un comunicado conjunto, los dos abogados dijeron que renunciaron y ya no representarán al magnate ni siquiera en la investigación de la revuelta del 6 de enero contra el Capitolio.

La imputación por el mal manejo de documentos desclasificados

Trump fue imputado este jueves en la investigación federal por su manejo de documentos clasificados luego de dejar la Casa Blanca, mientras se difundió una grabación de 2021 en la que se le atribuye reconocer que mantuvo información militar "secreta" durante su mandato.

"La corrupta administración Biden informó a mis abogados que fui acusado, aparentemente por el bulo (mentira) de las cajas", escribió en su red Truth Social en una primicia histórica, ya que sería el primer expresidente estadounidense o en ejercicio en enfrentar cargos federales.

Por su parte, la cadena CNN obtuvo la transcripción de una grabación de una reunión en 2021, según la cual se atribuye a Trump reconocer que había retenido información militar "secreta" que no había desclasificado. "Como presidente, podría haber desclasificado, pero ahora no puedo", dice Trump, según la transcripción.

Trump fue acusado desiete cargos incluyendo la retención deliberada de documentos, lo que viola la ley de Espionaje, así como falso testimonio, obstrucción de la justicia y un cargo por conspiración.

Los detalles precisos de los cargos no fueron revelados, pero allegados a la causa dijeron a The New York Times que el cargo por conspiración se relacionaba con el de obstrucción a la justicia.

En su publicación, Trump, que aspira a conseguir la candidatura del Partido Republicano para las presidenciales de 2024, aseguró que fue convocado a presentarse ante un tribunal federal de Miami el martes próximo. "Nunca creí que algo así pudiera sucederle a un expresidente de Estados Unidos", escribió.