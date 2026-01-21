Benjamin Netanyahu se suma al Consejo de la Paz que impulsa Donald Trump

De esta forma se amplía el alcance del nuevo organismo internacional. Israel lo confirmó mediante un comunicado oficial.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , aceptó la invitación formulada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , para integrar el denominado Consejo de la Paz , una nueva instancia internacional promovida desde Washington . La confirmación fue comunicada este miércoles por la oficina del jefe de Gobierno israelí.

A través de un comunicado oficial , el entorno de Netanyahu informó que el mandatario “aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump y se unirá como miembro del Consejo de Paz , que estará compuesto por líderes mundiales”.

El Consejo de la Paz fue concebido inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza tras el conflicto armado . Sin embargo, de acuerdo con el estatuto, su alcance no se limita únicamente al territorio palestino.

Luego de más de dos años de ofensiva militar y con presencia de tropas israelíes en Gaza, Netanyahu pasará a formar parte del organismo que, según la definición de la Casa Blanca , tiene la misión de “ proporcionar supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas mientras Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo ”.

Diversos jefes de Estado y de Gobierno ya habían confirmado haber recibido la carta de Donald Trump para incorporarse al Consejo. Entre ellos se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei, el de Paraguay, Santiago Peña, y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan .

El lunes, el Kremlin informó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió formalmente la invitación por canales diplomáticos. Así lo explicó el portavoz presidencial Dmitri Peskov.

En contraste, fuentes cercanas al presidente francés Emmanuel Macron señalaron que Francia rechazó la propuesta. Según indicaron, el proyecto del Consejo de la Paz va más allá de la situación en Gaza y plantea dudas respecto del respeto a los principios y a la estructura de las Naciones Unidas.

Las objeciones de Israel

El viernes pasado, Trump designó una Junta Ejecutiva encargada de supervisar el nuevo gobierno de Gaza. El cuerpo quedó integrado por el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, el enviado especial para Gaza Steve Witkoff, Jared Kushner, el exprimer ministro británico Tony Blair, el director de Apollo Global Management Marc Rowan, el asesor Roberto Gabriel y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Además, el mandatario estadounidense creó un Comité Ejecutivo para Gaza en respaldo del Alto Representante para Gaza, el búlgaro Nickolay Mladenov, y del comité de tecnócratas palestinos que administrará el enclave bajo la denominación Comité Nacional para la Administración de Gaza.

La inclusión de representantes de Qatar y Turquía dentro de ese esquema generó reparos en el gobierno israelí, que cuestionó la participación de actores considerados tolerantes con el grupo terrorista Hamas.

Firma del Consejo y tensiones con la ONU

Donald Trump encabezará este jueves en Davos, Suiza, la ceremonia de firma formal del Consejo de la Paz, en el marco del Foro Económico Mundial. El acto está previsto para las 10:30, hora local.

La creación del organismo representa la segunda fase del plan estadounidense para Gaza y apunta a consolidar al Consejo como una alternativa a la ONU, según surge de una invitación cuya autenticidad fue confirmada por un funcionario estadounidense a The Times of Israel.

La iniciativa original, aprobada en noviembre por el Consejo de Seguridad de la ONU con un mandato de dos años, establecía que el nuevo ente debía supervisar exclusivamente la administración de Gaza tras el conflicto. No obstante, la carta enviada a líderes internacionales —y obtenida por The Times of Israel— omitió referencias directas a Gaza y formuló críticas explícitas a la ONU, al sostener la necesidad de “alejarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado”.

La convocatoria para integrar la Junta Directiva del Consejo de la Paz fue enviada el viernes pasado a decenas de mandatarios.

Hasta el momento, Albania, Australia, Bielorrusia, Canadá, Chipre, Egipto, Alemania, Grecia, India, Israel, Jordania, Pakistán, Paraguay, Polonia, Rusia, Singapur, Tailandia, Turquía y Uzbekistán confirmaron haber recibido la invitación oficial.