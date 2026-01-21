El Parlamento Europeo frenó el acuerdo Mercosur–UE y dejó al Congreso ante una decisión clave Por Déborah de Urieta + Seguir en









El tema había sido incluido en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del presidente Javier Milei. El Poder Legislativo tiene dos opciones para definir los pasos a seguir.

El Congreso debe ratificar el acuerdo a nivel local. Crédito: Mariano Fuchila.

En la previa a que el presidente Javier Milei diera su discurso en Davos, el Parlamento Europeo frenó, este miércoles, el acuerdo Mercosur-UE, uno de los temas que había sido incluido por el mandatario en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias. Ahora que el asunto quedó en manos de la justicia europea, la duda es qué hará el Congreso argentino: ¿seguirá adelante con su ratificación a nivel local o aguardará algún pronunciamiento?

El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea el sábado 17 de enero. En una votación ajustada (334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones), el poder legislativo regional aprobó la moción para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revise su validez y compatibilidad con los tratados comunitarios y su validez. Así, su proceso de ratificación estará frenado hasta que los jueces tomen una decisión. Según estiman fuentes locales, este proceso podría demorarse hasta un año.

Por eso, la duda es qué hará el Poder Legislativo de la Argentina. Tiene dos opciones, seguir adelante con su ratificación a nivel local. Y, de esta manera “dar un mensaje político”. O bien, aguardar el pronunciamiento de la justicia europea para retomar el asunto.

Europa puso en pausa el Mercosur–UE y el Congreso quedó en el centro de la escena Al menos por ahora, en el Senado de la Nación aseguran que la votación del Parlamento Europeo no tiene impacto a nivel local. “No tiene nada que ver. Todo sigue para adelante”, dijeron fuentes cercanas a Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria, a este medio.

Desde la delegación de la Unión Europea en la Argentina, sin embargo, el diagnóstico es más matizado. Si bien reconocen que el envío del acuerdo al Tribunal de Justicia es un proceso institucional interno, remarcan que el compromiso político de los gobiernos europeos, reunidos en el Consejo, y de la Comisión Europea con la ratificación del acuerdo sigue firme. “Es un tema interno institucional, y el compromiso de los gobiernos y de la Comisión con la ratificación queda firme, y se buscará una manera para seguir adelante”, señalaron fuentes diplomáticas.

No obstante, admiten que podría frenarse la votación legislativa en la Argentina hasta que exista una definición judicial. Como fuere, las sesiones extraordinarias fueron convocadas por Milei entre el 2 y el 27 de febrero. Además del acuerdo con la Unión Europea, el temario incluye el pliego de Fernando Iglesias, exdiputado del PRO, como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Argentina ante la Unión Europea. Asimismo, el jefe de Estado incluyó el proyecto de “Modernización Laboral” y la reforma a la Ley de Glaciares. Ambos textos ya tienen dictamen de comisión pero, todavía, desde la Casa Rosada no tienen los votos garantizados para su aprobación en el Senado. Por la reforma laboral, Bullrich, por un lado, armó una mesa técnica que, desde el lunes pasado se reunirá todos los lunes para acercar posiciones. Y, por otro, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene reuniones con los gobernadores “afines”, de los que dependen los votos para que la ley reciba luz verde.