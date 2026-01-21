El avión que llevaba a Donald Trump a Davos tuvo una falla técnica y debió realizar maniobras de emergencia

El avión que llevaba al presidente de EEUU Donald Trump al Foro Económico de Davos sufrió "una falla eléctrica menor". Por esa razón, la nave debió regresar a la Base Andrews una hora después de despegar rumbo a Suiza.
Poco después del desperfecto, el vuelo fue reanudado recién dos horas y media después luego de cambiar de aeronave. El presidente norteamericano partió en la noche del martes en el Air ForceOne y se esperaba que llegara a Davos en la mañana del miércoles.Informate más
Un reportero a bordo relató que las luces en la cabina de prensa del avión se apagaron brevemente después del despegue, aunque de momento no se conoce una explicación.
Una vez en la Base Andrews, Trump abordó otra aeronave y continuó con su viaje rumbo a Davos, donde se espera su participación en el Foro Económico y su encuentro con líderes europeos, en medio de las tensiones por sus intenciones de tomar Groenlandia.
El Air Force One es un símbolo de la presidencia estadounidense y los actuales jets corresponden a dos aeronaves Boeing 747-200B altamente personalizadas que entraron en servicio en 1990 bajo el gobierno de George H. W. Bush.
Los aviones cuentan con una serie de modificaciones, que incluyen capacidades de supervivencia a contingencias, incluido blindaje contra radiación y tecnología antimisiles, además de sistemas de comunicación para asegurar un contacto con el Ejército y la emisión de órdenes.
Donald Trump, desigualdad económica e inteligencia artificial: las claves del Foro Económico de Davos 2026
Jefes corporativos y líderes gubernamentales se reúnen en Davos, Suiza, desde mañana y hasta el viernes en la congregación anual que promueve el diálogo y el progreso económico. El Foro Económico Mundial tiene como lema declarado "mejorar el estado del mundo", y el tema de este año es "Un espíritu de diálogo".
En esa línea, casi 3.000 funcionarios de negocios, defensa y política abordarán temas que incluyen la creciente brecha entre ricos y pobres; el impacto de la (inteligencia artificial) IA en los empleos; preocupaciones sobre el conflicto geoeconómico; aranceles que han sacudido relaciones comerciales de larga data; y una erosión de la confianza entre comunidades y países.
