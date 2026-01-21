Donald Trump se coló en el debate del Parlamento Europeo por el acuerdo Mercosur- UE: "Váyase al diablo"

La tensión por Groenlandia y las amenazas comerciales de Estados Unidos irrumpieron en el debate europeo con un duro insulto dirigido a Donald Trump.

El Parlamento Europeo debatió el acuerdo Mercosur-UE en una sesión marcada por la tensión política y referencias directas a Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se coló de lleno en el debate del Parlamento Europeo sobre el acuerdo Mercosur-UE cuando un diputado danés lo insultó en plena sesión en Estrasburgo, en un contexto marcado por la tensión por Groenlandia y las amenazas comerciales de Washington hacia Europa.

La irrupción de Trump en la discusión no fue directa, pero sí contundente. Durante su intervención, el eurodiputado danés Anders Vistisen apuntó contra el mandatario estadounidense por su postura sobre Groenlandia y el endurecimiento de la política exterior norteamericana. “Lo diré en su idioma, presidente Trump: váyase a la mierda” , lanzó ante el pleno, provocando murmullos entre los legisladores.

Tras las declaraciones, el presidente del Parlamento Europeo interrumpió a Vistisen y le pidió que moderara su lenguaje. Le recordó que ese tipo de expresiones no están permitidas , independientemente de las “emociones políticas” , ya que contradicen el reglamento interno de la cámara.

El episodio obligó a retomar el orden en una sesión, en la que varios legisladores habían expresado preocupación por el impacto de la política exterior estadounidense en las relaciones comerciales y diplomáticas del bloque.

No es la primera vez que el diputado danés protagoniza un cruce de este tipo. Vistisen ya había insultado a Trump en otra oportunidad, también en el marco de la disputa por Groenlandia y la escalada de amenazas arancelarias impulsadas desde Washington.

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo Mercosur-UE y lo envía a la Justicia

El Parlamento Europeo paralizó este miércoles el acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea el pasado sábado 17 de enero. En una votación apretada, el poder legislativo regional aprobó la moción por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.

En detalle, la propuesta cuestiona si el acuerdo recientemente firmado respeta los tratados de la Unión Europea. La reacción no tardó en llegar desde la la Comisión Europea, liderada por Úrsula von der Leyen, quien dijo presente en Asunción para la rúbrica del tratado. "Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, afirmó el portavoz del organismo, Olof Gill.

mercosur unión europea La implementación del acuerdo tendrá que esperar por el momento. X

En términos prácticos, la decisión del Parlamento de Europa remite el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios y su validez. Así, su proceso de ratificación estará frenado hasta que los jueces tomen una decisión.

Uno de los principales focos es la duda sobre la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, así como también la base legal elegida para su aprobación. La misma permite la ratificación de los capítulos sin la obligación de la aprobación de los parlamentos nacionales.

Según detallaron, todo el proceso de revalidación puede demorar entre 18 y 24 meses aunque los titulares del organismo de justicia pueden "priorizar una solicitud de opinión" cuando el contexto lo requiera.