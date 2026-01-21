El duro ultimátum de Donald Trump: "Irán va a explotar, vamos a volar todo por los aires"

El presidente de los Estados Unidos afirmó que actuará contra el gobierno iraní. En el mismo sentido afirmó que el paíos de Medio Oriente "va a desaparecer de la faz de la Tierra".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó el martes por la noche una nueva advertencia de extrema dureza contra Irán , al asegurar que el país sería explotaría y que se encargaría de “ volar todo por los aires ” si el régimen de Teherán intentara asesinarlo. La declaración elevó aún más la tensión bilateral y reavivó el intercambio de amenazas entre Washington y la República Islámica , con advertencias explícitas sobre guerras a gran escala en caso de que alguno de los líderes resulte atacado.

“Tengo instrucciones muy firmes. Si pasa cualquier cosa, los van a borrar de la faz de la Tierra” , afirmó Trump en una entrevista televisiva, al ser consultado sobre las amenazas que, según sostuvo, provienen de Irán. El mandatario indicó que impartió órdenes directas para responder sin límites ante cualquier intento de atentado contra su persona.

Las expresiones del jefe de Estado estadounidense se inscribieron en un cruce verbal de alto voltaje entre ambos países. Trump insistió en que la respuesta de EEUU sería total y devastadora ante una agresión directa.

“No deberían hacerlo, pero les dejé una notificación: pase lo que pase, vamos a hacer estallar, todo el país va a estallar por los aires ”, señaló durante la entrevista televisiva.

Horas antes, autoridades iraníes reaccionaron a los mensajes provenientes de la Casa Blanca . El general Abolfazl Shekarchi , portavoz de las fuerzas armadas de Irán, advirtió que Trump conoce la postura oficial de Teherán frente a cualquier amenaza contra el líder supremo del país.

“Trump sabe que, si alguna mano de agresión se extiende hacia nuestro líder, no solo cortaremos esa mano, sino que también prenderemos fuego a su mundo”, declaró el vocero militar.

Antecedentes y críticas de Donald Trump a Joe Biden

El presidente estadounidense recordó que ya formuló advertencias similares en el pasado. Un año atrás, poco después de regresar a la Casa Blanca, afirmó ante periodistas: “Si lo hacen, serán aniquilados”, en referencia a eventuales acciones iraníes contra Estados Unidos o sus principales dirigentes.

En la misma entrevista, Trump también cuestionó con dureza a su antecesor, el demócrata Joe Biden, al considerar que no reaccionó con firmeza frente a amenazas previas de Teherán. “No dijo nada”, sostuvo el actual mandatario.

“Un presidente tiene que defender a otro presidente. Si yo estuviera aquí y ellos amenazaran a alguien, aunque no fuera un presidente, como hicieron conmigo, los golpearía con fuerza”, afirmó.

Fuerza Quds Irán BBC

Un escenario regional cada vez más inestable

Las amenazas recíprocas se produjeron en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, agravado por una ola de protestas antigubernamentales en el país asiático.

En ese marco, el presidente iraní Masud Pezeshkian advirtió el domingo pasado que cualquier ataque contra el líder supremo desencadenaría una “guerra total” entre ambas naciones.

El mandatario iraní respondió así a los dichos provenientes de Washington y, en particular, a las declaraciones de Trump, quien defendió públicamente la necesidad de “buscar un nuevo gobierno” para Irán y calificó al ayatolá Alí Jamenei de “enfermo” por la represión y la muerte de manifestantes durante las protestas internas.