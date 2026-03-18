Donald Trump intenta contener el precio del petróleo: ahora suspendió la Ley Jones por 60 días

La medida busca contener el alza del crudo tras el cierre del Estrecho de Ormuz. Se trata de la ley que obliga que todas las mercancías transportadas entre puertos estadounidenses deben hacerlo en buques construidos en el país

Donald Trump apunta a mitigar los efectos de la guerra en el precio del petróleo.

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La administración republicana resolvió avanzar con esta medida para intentar mitigar el impacto inmediato en el mercado energético , afectado por las tensiones en Medio Oriente.

La Ley Jones establece que todas las mercancías transportadas entre puertos estadounidenses deben hacerlo en buques construidos en el país , lo que limita la flexibilidad logística en situaciones de emergencia.

“La decisión del presidente Trump de emitir una suspensión de la Ley Jones por 60 días es solo un paso más para mitigar la interrupción a corto plazo del mercado petrolero mientras las fuerzas armadas estadounidenses continúan cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt .

“Esta medida permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente a los puertos estadounidenses durante sesenta días, y la Administración mantiene su compromiso de seguir fortaleciendo nuestras cadenas de suministro críticas”, agregó.

No es la primera medida de esta índole que toma el republicano, que hace un par de días liberó la compra de petróleo ruso por primera vez desde el inicio de la guerra con Ucrania. Se trata de un permiso temporal que alcanza únicamente al combustible actualmente varado en el mar.

En paralelo, Estados Unidos anunció la liberación de 172 millones de barriles de petróleo de su Reserva Estratégica, en un intento por contener la suba de precios y garantizar el abastecimiento.

Medios locales interpretaron la decisión como una estrategia para reducir costos logísticos, sostener operaciones militares y asegurar el suministro energético, en un contexto de creciente volatilidad global.

Irán denuncia ataques a su infraestructura energética y eleva la tensión

Medios estatales iraníes informaron que Estados Unidos e Israel atacaron instalaciones clave de petróleo y gas, entre ellas el yacimiento de South Pars, el mayor del mundo.

La agencia Tasnim reportó los bombardeos, aunque aún no se determinó el alcance de los daños, según consignó CNN.

En la zona de Asaluyeh, donde se concentran importantes complejos petroquímicos, la agencia Fars indicó que se registraron “fuertes explosiones” en refinerías y que tanques de almacenamiento e instalaciones de gas fueron alcanzados. También señaló que el personal fue evacuado y que los equipos de emergencia trabajaban para controlar incendios.

De confirmarse, se trataría de los primeros ataques directos contra infraestructura energética iraní en este conflicto. Días atrás, Israel había apuntado contra depósitos de combustible.

Una fuente israelí indicó a CNN que el ataque en Asaluyeh fue ejecutado por su país, mientras que otro funcionario aseguró que la ofensiva contra South Pars se realizó en coordinación con Estados Unidos.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que las operaciones se intensificarán y anticipó “sorpresas significativas que agravarían la guerra”, en alusión a posibles ataques contra infraestructura eléctrica y gasífera. La reacción iraní no tardó en llegar. Medios oficiales advirtieron sobre posibles represalias y calificaron los ataques como una ruptura de las “líneas rojas”.

En ese marco, la agencia Tasnim emitió una “advertencia urgente” para que los residentes del Golfo Pérsico se mantengan alejados de instalaciones energéticas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

El vocero de la cancillería qatarí, Majed al-Ansari, calificó el ataque como “un paso peligroso e irresponsable”, en referencia a su impacto sobre el yacimiento compartido con Irán.