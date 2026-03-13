Alerta de crisis energética en EEUU: Donald Trump analiza suspender la Ley Jones y una masiva liberación de barriles de petróleo + Seguir en









La administración de Donald Trump analiza suspender la Ley Jones y liberar una cifra récord de 172 millones de barriles. Sin embargo, analistas advierten que estas acciones resultan insuficientes.

El precio de los combustibles es especialmente sensible para el bolsillo de los estadounidenses. Depositphotos

Con el conflicto en Medio Oriente en plena ebullición, la administración de Donald Trump comenzó a desplegar sus herramientas de emergencia para intentar contener una escalada en los precios de los combustibles que amenaza tanto a la estabilidad económica global como a su propio capital político de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre. No obstante, el consenso entre los expertos del sector energético es tajante: estas medidas ofrecerán, en el mejor de los casos, un alivio temporal y localizado, pero de ninguna manera lograrán revertir la tendencia alcista que domina el mercado.

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La Casa Blanca confirmó este jueves que estudia la suspensión de la Ley Jones (Jones Act), una normativa centenaria que restringe el transporte marítimo entre puertos estadounidenses exclusivamente a buques fabricados, de propiedad y con tripulación de ese país. Esta posible exención se suma al compromiso de Washington de aportar 172 millones de barriles a la histórica iniciativa de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de liberar un total de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas mundiales.

image El Estrecho de Ormuz representa el principal cuello de botella de la energía global; su cierre parcial por el conflicto con Irán ha dejado un vacío de suministro que las reservas estratégicas no pueden compensar. La magnitud del problema reside en la importancia geopolítica del Estrecho de Ormuz. Por este estrecho canal fluyen diariamente más de 20 millones de barriles de crudo, lo que representa aproximadamente la quinta parte del consumo global. El cierre casi total impuesto por Irán tras el inicio de las hostilidades con Estados Unidos e Israel ha dejado un vacío operativo que las reservas gubernamentales no pueden llenar de forma sostenible en el tiempo.

Para poner la situación en perspectiva, Joe Brusuelas, economista jefe de la consultora RSM, advirtió que la liberación de reservas solo logrará desacelerar el aumento de los precios, pero no detenerlo. La liberación total propuesta por la AIE —si se ejecutara en un plazo de 60 días— inyectaría apenas unos 6,6 millones de barriles diarios al mercado. Esta cifra palidece frente a los 20 millones de barriles que actualmente se encuentran bloqueados o interrumpidos por el conflicto en Medio Oriente.

El impacto de esta crisis ya es visible en las pizarras de las estaciones de servicio de Estados Unidos, lo que genera una señal de alerta para otros mercados importadores. Según datos de la asociación de automovilistas AAA, el precio promedio nacional de la gasolina alcanzó este jueves los 3,60 dólares por galón, un nivel no visto desde mayo de 2024. El panorama es aún más crítico para el transporte de carga y la logística pesada, con el diésel tocando los 4,89 dólares por galón, su valor más alto desde finales del año 2022.

La posible suspensión de la Ley Jones permitiría que buques de banderas extranjeras transporten combustible desde los centros de refinación de la Costa del Golfo de EE. UU. hacia mercados que hoy dependen de importaciones internacionales debido a la falta de conectividad por oleoductos, como es el caso de California, Nueva York o Puerto Rico. Si bien analistas como Alex Hodes consideran que esto podría mitigar la escasez persistente en ciertas regiones, la medida tiene un alcance estrictamente geográfico y limitado. Patrick De Haan, analista de GasBuddy, señaló que los precios finales del combustible seguirán indudablemente la tendencia alcista del petróleo crudo a nivel internacional. Según su visión, el mercado petrolero global está tratando de determinar fehacientemente dónde encontrar los 20 millones de barriles diarios que se han visto afectados por el conflicto en Medio Oriente, y tanto las liberaciones de reservas como la exención de la Ley Jones no representan un volumen significativo en ese aspecto.