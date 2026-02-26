Donald Trump considera como posible un ataque de Irán con misiles de largo alcance

Sostuvo, previo al inicio de la tercera ronda de conversaciones nucleares entre ambos países, que "tienen misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases en la región".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió que "Teherán ya ha desarrollado misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases en el extranjero y, en un futuro podrán llegar directamente a Estados Unidos".

La República Islámica de Irán, ante esa declaración, acusó al presidente estadounidense de mentir "como el megáfono del nazismo Joseph Goebbels",

Cuando en Ginebra se aproxima la tercera ronda de conversaciones nucleares entre estas dos naciones, con mediación de Omán, Trump no dio señales claras sobre sus intenciones, aunque desde Washington se anunciaron nuevas sanciones contra el sector petrolero y el programa armamentístico iraní.

Se estima que Teherán posee más de 3.000 misiles, incluyendo una amplia gama de corto alcance (SRBM), con un radio de acción de entre 300 y 1.000 kilómetros, y de medio alcance (MRBM), capaces de cubrir distancias de entre 1.000 y 3.000 kilómetros, suficientes para alcanzar Europa o atacar fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

" Prefiero resolver la cuestión mediante la diplomacia , pero una cosa es segura : nunca permitiré que la principal nación patrocinadora del terrorismo obtenga el arma nuclear ", declaró Trump ante el Congreso.

El programa balístico constituye, además, uno de los puntos sobre los cuales el régimen iraní ha reiterado en varias ocasiones que no está dispuesto a negociar.

"Han sido advertidos de no intentar reanudar su programa armamentístico, especialmente el nuclear. Quieren empezar nuevamente desde cero y en este momento están persiguiendo sus siniestras ambiciones", insistió Trump.

El Ministerio de Exteriores iraní rechazó las declaraciones del mandatario estadounidense sobre los misiles. "Cualquier afirmación sobre el programa nuclear iraní, los misiles balísticos o las víctimas durante los disturbios de enero no es más que la repetición de 'grandes mentiras'", afirmó en X el portavoz Esmaeil Baqaei, acusando a Washington e Israel de ser "mentirosos profesionales" y sostuvo que "nadie debería dejarse engañar por estas evidentes falsedades".