Donald Trump presentó las "Trump Account", un plan que entregará u$s1.000 a cada niño de EEUU: cómo funciona

El presidente de EEUU dio detalles del nuevo plan de cuentas remuneradas para niños y niñas estadounidenses. El Tesoro aportará un dinero inicial que se invertirá en el mercado. Empezará a funcionar el 4 de julio.

El presidente de EEUU, Donald Trump , presentó oficialmente esta semana su plan "Trump Account" que comenzará a instrumentarse a partir de este año, mediante el cual se le otorgará u$s1.000 a cada niño o niña nacida entre 2025 y 2028, un programa con el cual busca mejorar su imagen en medio de críticas por la política económica y la ofensiva migratoria del ICE. En noviembre se renueva la mitad del Congreso.

En el Auditorio Andrew W. Mellon, en Washington, el republicano promocionó su plan de cuentas de ahorro, cuyo dinero será girado a una cuenta remunerada que se invertirá en el mercado y que será custodiada por los padres del menor. “Estamos haciendo algo mucho mejor que darle una limosna a la próxima generación” , dijo y agregó: “Les estamos dando la propiedad del futuro de Estados Unidos”.

El plan pondrá en marcha la denominada "Ley de Cuentas Monetarias para el Crecimiento y el Avance" , sancionada el año pasado por el Congreso de Estados Unidos a propuesta de la Casa Blanca, normativa que el magnate estadounidense definió recientemente como una "gran y hermosa ley" . “Financiaremos esas cuentas personales con una contribución inicial de u$s1.000 que se capitalizará y crecerá a lo largo de sus vidas”, destacó.

El dinero se invertirá en “una cartera diversificada de fondos indexados de bajo costo" que serán diseñadas "para maximizar el crecimiento a largo plazo y minimizar el riesgo”. Acompañado del secretario del Tesoro, Scott Bessent, el presidente estadounidense dijo que las Trump Account "impulsan el sueño americano” .

A su turno, el jefe de la política económica estadounidense detalló que las cuentas estarán disponibles a partir del 4 de julio de este año y que más de 500.000 familias ya se han inscrito. El fondo contará con aportes del Tesoro pero también de privados. En ese sentido, Trump destacó el apoyo del empresario Michael Dell y su esposa, Susan, que aportaron u$s6.250 millones.

De acuerdo al sitio oficial del programa Trump Account , el bono de u$s1.000 se entregará a cada bebé nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 28 de diciembre de 2028, durante el segundo mandato presidencial del magnate. La cuenta estará a nombre del menor, pero el dinero se mantendrá bajo la protección y custodia de los padres o tutores hasta que cumpla los 18 años.

La inscripción puede realizarse presentando el nuevo Formulario 4547 del Servicio de Impuestos de EEUU (IRS), tras lo cual “una institución financiera recibirá sus fondos y activará su cuenta”.

El plan comenzaría a implementarse a partir de julio del 2026. El plan permitirán aportes anuales de hasta u$s2.500 y contribuciones de familiares, amigos, empleadores y gobiernos locales por hasta u$s5.000.

Para promocionar las cuentas, el mandatario estuvo acompañado de la cantante Nicky Minaj. "Probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar", dijo.

Donald Trump sonrisa Foto: The White House

De acuerdo a estimaciones de la Casa Blanca, si los padres aportan u$s5.000 por año además del fondo base de u$s1.000, cada fondo de arranque tendrá un valor de u$s303.800 cuando el niño cumpla 18 años, según los promedios históricos del índice S&P 500. La vocera de EEUU, Karoline Leavitt aseguró que la cuenta podría acumular casi u$s1.1 millones para cuando el recién nacido cumpla 28 años.

La administración Trump busca promocionar las cuentas de cara a las elecciones legislativas de noviembre de este año, cuando el Partido Republicano, y en particular el Presidente, se jueguen el control del Congreso. Las encuestas muestran descontento con la Casa Blanca por el manejo de la economía y las razias realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Un sondeo de opinión realizado a fines del año pasado posicionó la aprobación del magnate en el orden del 36%, la peor desde el comienzo de su segundo mandato. Su índice de desaprobación alcanzó el 63%, un punto por encima del registrado en enero del 2021, cuando abandonó el Gobierno en medio del escandaloso asalto al Capitolio por parte de seguidores del trumpismo.