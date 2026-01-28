Ecuador denunció a EEUU por un intento de ingreso del ICE a su consulado en Minnesota

La Cancillería ecuatoriana presentó una nota de protesta tras un episodio en Minneapolis, donde agentes migratorios intentaron entrar sin autorización a la sede consular en medio de protestas contra las redadas de Donald Trump.

La Cancillería de Ecuador presentó una queja formal ante Estados Unidos luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaran ingresar sin autorización al consulado ecuatoriano en Minneapolis , en el estado de Minnesota , en un contexto marcado por protestas masivas contra la policía migratoria y las redadas ordenadas por el presidente Donald Trump .

El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales , donde se observa cómo un empleado del consulado corre hacia la puerta para impedir el ingreso de uno de los agentes del ICE , que aparentemente perseguían a dos personas en la vía pública , según el testimonio de testigos presentes en el lugar.

“ Este es el consulado ecuatoriano. No se les permite entrar ”, le dijo el trabajador consular a los integrantes de la policía migratoria . En respuesta, uno de los agentes amenazó con “agarrar” al empleado si lo tocaba . Tras el intercambio verbal, los agentes se retiraron del lugar sin lograr ingresar.

Desde el punto de vista del derecho internacional , las embajadas, consulados y sedes diplomáticas son consideradas territorio soberano del Estado que representan , por lo que cuentan con inmunidad diplomática frente a ingresos no autorizados por parte de fuerzas de seguridad extranjeras. Las únicas excepciones admitidas corresponden a situaciones de emergencia , como incendios u otros riesgos inmediatos.

A través de un comunicado oficial difundido en su cuenta de X , la Cancillería ecuatoriana explicó que “ de manera inmediata, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso del oficial del ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ”.

Sobre intento de incursión al Consulado del Ecuador en Minneapolis por parte de agentes de ICE pic.twitter.com/BDkwTKbbZT — Cancillería del Ecuador (@CancilleriaEc) January 27, 2026

Ante el hecho, el gobierno ecuatoriano informó que la canciller de la República presentó una nota de protesta a la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, con el objetivo de evitar que este tipo de situaciones se repitan en cualquiera de las oficinas consulares del país sudamericano en territorio estadounidense.

Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador no brindó mayores precisiones sobre el incidente, testigos que se encontraban en comercios cercanos relataron que los agentes del ICE perseguían a dos personas que habrían ingresado al consulado. “Intentaron entrar detrás de ella. Pero, por lo que pude ver, no lo lograron”, contó una mujer que prefirió no ser identificada por temor a represalias del gobierno norteamericano.

Polémica en Italia: EEUU enviará agentes del ICE a los Juegos Olímpicos de Invierno

EEUU anunció el envío de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los Juegos Olímpicos de Invierno, en medio de tensiones por su accionar en los últimos días tras dos tiroteos fatales en Minneapolis. La medida tiene el fin de ayudar a apoyar las operaciones de seguridad estadounidenses durante el evento deportivo, que tendrán lugar el próximo 6 de febrero en Italia.

La confirmación vino del propio ICE, luego de que informes provocaron alarma y enojo en Italia: "Esta es una milicia que mata... por supuesto que no son bienvenidos en Milán", sostuvo este martes el alcalde de la ciudad, Beppe Sala, a la radio italiana. Un portavoz del ICE destacó que "todas las operaciones de seguridad permanecen bajo la autoridad italiana".

La declaración de la agencia del martes explicó que "las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE están apoyando al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EEUU y al país anfitrión para investigar y mitigar los riesgos de las organizaciones criminales transnacionales". Además, agregaron que "obviamente" no llevaría a cabo operaciones de control de inmigración fuera de EEUU.