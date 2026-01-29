Rusia advirtió que una acción militar de EEUU contra Irán provocará "caos en Medio Oriente"

La tensión continúa en ascenso entre EEUU e Irán luego de lo que fueron las diferentes amenazas del mandatario Donald Trump contar el régimen iraní. En un escenario de reconfiguración del tablero geopolítico, el Kremlin llamó a la moderación de la comunidad internacional.

Rusia sumo tensión al clima en Medio Oriente, tras las amenazas de Donald Trump al régimen de Irán. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, alertó que una eventual escalada militar contra el país conducido por el ayatolá Alí Jamenei podría provocar un escenario de desorden generalizado y comprometer la estabilidad de los esquemas de seguridad regionales.

“Cualquier acción de fuerza solo puede crear caos en Medio Oriente y conducir a consecuencias muy peligrosas en términos de desestabilización de los sistemas de seguridad en toda la región”, sostuvo Peskov durante una rueda de prensa.

En esa línea, el portavoz ruso llamó a la moderación de la comunidad internacional y reclamó a los actores involucrados que se abstengan del uso de la fuerza . A su entender, el conflicto todavía admite salidas diplomáticas y canales de negociación que no han sido plenamente agotados.

Las declaraciones del Kremlin se producen luego de que el presidente de Estados Unidos confirmara el miércoles el despliegue de una “ armada masiva” rumbo a Irán . El operativo estaría encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln y , según el propio mandatario, sería de mayor magnitud que el contingente enviado previamente a Venezuela.

El gobierno estadounidense viene endureciendo el tono contra Irán desde hace varios días. En el comunicado oficial se remarcó que la Armada está “lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario”, un mensaje que elevó el nivel de presión diplomática y militar sobre Teherán. En ese marco, Trump volvió a exhortar a Irán a sentarse a negociar “rápidamente” un acuerdo que, según planteó, sea justo y equilibrado para todas las partes.

“¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez: ¡Lleguen a un trato! No lo hicieron, y hubo la ‘Operación Martillo de Medianoche’, una destrucción masiva de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder“, lanzó Trump a modo de ultimatum.

La escalada discursiva se inscribe en una secuencia de amenazas que Trump formula como respuesta a la represión de las protestas masivas en el país. Según el sitio opositor Iran International, esos episodios habrían dejado 36.500 muertos. Por su parte, organizaciones no gubernamentales independientes registraron 6.000 víctimas fatales.

Irán advirtió que responderá "como nunca antes" si es atacado por EEUU y puso en la mira a las bases militares

Irán lanzó el pasado miércoles una advertencia a EEUU advirtiendo que, frente a un ataque, responderá “como nunca antes”, en medio de una escalada diplomática y militar con Washington por el programa nuclear y las tensiones en Medio Oriente.

La Misión Permanente de Irán ante Naciones Unidas publicó en la red social X un mensaje acompañado de un extracto de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que este presionaba a Teherán a negociar bajo amenaza de acción militar. Irán afirmó que está abierto al diálogo “basado en el respeto y los intereses comunes”, pero subrayó que “si se le presiona, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!”.

Además de la misión ante la ONU, altos funcionarios iraníes han repetido que el país no busca la guerra, pero que defenderá con decisión su territorio ante cualquier agresión. El viceministro de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó que, de ser atacados, las fuerzas de su país “darán un duro golpe a las bases estadounidenses en la región”, manteniendo el tono firme frente a las amenazas.