Donald Trump recibió a Bin Salman, celebró inversiones saudíes y afirmó que el asesinato de Kashoggi son "cosas que pasan" + Seguir en









El príncipe heredero de Arabia Saudita, envuelto en acusaciones por el atroz crimen del periodista turco, visitó EEUU luego de siete años. Acompañado del mandatario republicano, anunció que aumentará la inversión de u$s600 mil millones a un billón. El Presidente estadounidense le restó importancia al asesinato.

Donald Trump recibió al príncipe saudí Mohammed Bin Salman.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, quien se comprometió a incrementar la inversión de su país en empresas estadounidenses a un billón de dólares. Durante el encuentro, el republicano también se refirió a las acusaciones contra el saudí por el atroz asesinato del periodista turco, Jamal Khashoggi: "Cosas que pasan".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mandatario estadounidense recibió esta tarde a Bin Salman en lo que fue una reunión bilateral que se llevó a cabo en Washington. En ese contexto, el representante del régimen saudí anticipó que incrementarán los desembolsos. “Vamos a anunciar el aumento de los u$s600.000 millones (ya comprometidos con EEUU) a casi 1 billón de dólares para inversión, inversión real y oportunidad real en muchas áreas”, confirmó.

En ese sentido, ratificó el plan de inversión en áreas como tecnología, inteligencia artificial y proyectos energéticos. Asimismo, mostró interés en adquirir material armamentístico, en particular, los aviones F-35, los más sofisticados del arsenal estadounidense en la actualidad.

A propósito del acceso árabe a material bélico, Trump aseveró: “Defenderé la propuesta para que Arabia Saudita acceda a la mejor tecnología militar fabricada en nuestro país”.

donald trump recibió a bin salman La insólita respuesta de Trump sobre el crimen de Jamal Khashoggi: "Cosas que pasan" El encuentro fue el primero del príncipe heredero a Estados Unidos en más de siete años, tras haberse convertido en un paria internacional debido a las denuncias por presunta relación directa con el crimen del columnista del Washington Post, desmembrado por agentes saudíes en la embajada de dicho país en Estambul, Turquía, en 2018.

En la reunión, Trump fue consultado por la prensa sobre la vinculación del Salman con el crimen. “Mencionas a alguien que fue extremadamente polémico [por Khashoggi]. A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablas. Te guste o no, cosas que pasan. Pero él [por Ben Salman] no sabía nada al respecto. No tienes por qué avergonzar a nuestro invitado”, sentenció. El príncipe heredero también habló sobre el asesinato y el rol de Arabia Saudita. En ese sentido dijo que fue "un grave error" de su país, pero aseguró que tomaron "todas las medidas correctas” para investigar el caso. “Es doloroso y un grave error, y estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir”, explicó. "Deben entender que este es un gran aliado", completó Trump.