El expresidente de Harvard Larry Summers dejará de dar clases mientras es investigado por su vínculo en los archivos de Jeffrey Epstein

Summers se tomará una licencia tras finalizar el semestre en curso. También renunciará como director de un Centro de Negocios de la institución ya que cree que "es lo mejor".

"Expreso mi vergüenza con respecto a lo que hice en mi comunicación con el Sr. Epstein", sostuvo Summers.

El expresidente y profesor de la Universidad de Harvard , Larry Summers , se tomará una licencia, luego de que la casa de estudios anunciase que investigará a sus miembros vinculados con el fallecido financista Jeffrey Epstein .

En un comunicado enviado a The Harvard Crimson , el medio de la universidad organizado por estudiantes, autoridades de la alta casa de estudios afirmaron que estaban "llevando a cabo una revisión de la información relativa a personas de Harvard incluida en los documentos recientemente publicados sobre Jeffrey Epstein ".

"Algunos de ustedes habrán visto mi declaración de arrepentimiento, en la que expreso mi vergüenza con respecto a lo que hice en mi comunicación con el Sr. Epstein . Y que he dicho que voy a retirarme de la actividad pública", dijo Summers a sus alumnos el martes, según un video grabado por un estudiante, citó la BBC.

Además, agregó: "Creo que es muy importante cumplir con mis obligaciones docentes. Así que, con su permiso, vamos a continuar y hablar sobre el material de la clase".

Sin embargo, el miércoles por la noche, el portavoz de Summers, Steven Goldberg, dijo en un comunicado enviado a CBS que "los profesores adjuntos completarán las tres sesiones de clase restantes" de los cursos de este semestre y "no está previsto que imparta clases el próximo semestre".

Universidad de Harvard.jpeg El portavoz de Summers comunicó que "los profesores adjuntos completarán las tres sesiones de clase restantes" del semestre restante.

Algunos de los mails entre Summers y Epstein

Los correos electrónicos entre ambos demostraron que se comunicaron hasta el día anterior al arresto de Epstein, una década después de que se declarara culpable de solicitar los servicios de una prostituta menor de edad.

Casado y padre de seis hijos, Summers le envió un mensaje en noviembre de 2018 aparentemente pidiéndole consejos románticos relacionados con su interés en alguien que, según él, lo veía como un "mentor de economía". "Creo que por ahora no voy a ninguna parte con ella, excepto como mentor de economía", escribió.

"¿Le estoy dando las gracias o lamentándome por estar casado? Creo que lo primero", agregó el profesor en otro correo electrónico. Los correos también indicaban que Summers y Epstein cenaban juntos con frecuencia.

Hasta el momento, ninguna víctima de Epstein acusó a Summers de mala conducta y no hay pruebas disponibles públicamente que indiquen que estuvo involucrado en alguno de los delitos de Epstein.

La Universidad de Harvard investigará a su expresidente tras ser mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein

La Universidad de Harvard abrirá una investigación contra su expresidente Larry Summers, y otras personas vinculadas a la casa de estudios, tras una mención en los archivos del fallecido financista Jeffrey Epstein. Lo confirmó la propia facultad este miércoles luego de quedar evidenciada una estrecha relación entre ambos.

"La Universidad está llevando a cabo una revisión de la información relativa a personas de Harvard incluidas en los documentos de Jeffrey Epstein recientemente publicados para evaluar qué acciones pueden estar justificadas", dijo el portavoz Jonathan Swain, en un correo electrónico el miércoles en cita a Reuters.

Si bien Swain no mencionó a Summers por su nombre, los archivos contienen pruebas sobre correspondencias personales entre él y Epstein.