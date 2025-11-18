Plan de paz de Donald Trump para Gaza avalado por la ONU: cómo es y qué define para el territorio en conflicto + Seguir en









El Consejo de Seguridad respalda un alto el fuego, una junta de paz y una fuerza internacional para desmilitarizar Gaza, con miras a una futura autodeterminación.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el plan de paz impulsado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza. Reuters

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el plan de paz presentado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza, con un alto el fuego inmediato, la creación de una Junta de Paz dirigida por Donald Trump y el despliegue de una fuerza internacional que asumirá la desmilitarización del enclave.

La resolución, que obtuvo respaldo tras la abstención de Rusia y China, también traza un marco político sobre qué podría ocurrir con Gaza en los próximos años.

Cómo es el plan de paz que propone Donald Trump para la Franja de Gaza aprobado por la ONU La resolución incorpora un documento de 20 puntos diseñado por Washington para ordenar la reconstrucción del territorio y garantizar un proceso de administración temporal. La Junta de Paz funcionará como gobierno transitorio con personalidad jurídica internacional y tendrá la misión de coordinar ayuda humanitaria, impulsar la recuperación económica y apoyar a un comité tecnocrático palestino que manejará las tareas administrativas.

gaza La Fuerza Internacional de Estabilización tendrá 20.000 efectivos y será clave para el retiro gradual de Israel. El plan autoriza además la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) integrada por unos 20.000 efectivos. Esta misión será responsable de retirar armas de grupos no estatales, entrenar a la policía palestina y asegurar los cruces fronterizos en cooperación con Israel y Egipto. Cuando la ISF consolide sus avances, Israel retirará sus tropas según “hitos y plazos vinculados a la desmilitarización”, definidos junto a Estados Unidos y los garantes del alto el fuego.

Qué ocurrirá con la Franja de Gaza tras la aprobación del plan La resolución proyecta un futuro condicionado pero concreto para Gaza. Plantea que, una vez que avance la reconstrucción y la Autoridad Palestina implemente reformas internas, podrán darse “las condiciones para una vía creíble” hacia un Estado palestino. Además, indica que “Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera”.

Donald Trump y Benjamin NEtanyahu.webp Estados Unidos, Israel y varios países árabes consideran el acuerdo como una vía para reconstruir Gaza tras dos años de conflicto. La Autoridad Palestina respaldó el plan y aseguró estar lista para aplicarlo “de inmediato”, mientras Israel valoró la iniciativa por su énfasis en la desmilitarización. Hamas, en cambio, rechazó el proyecto, insistiendo en que no entregará las armas y denunciando que la fuerza internacional actuaría como “parte del conflicto” al alinearse con Washington y Jerusalén. El éxito del plan dependerá del cumplimiento de los plazos de desarme, de la capacidad de gobernanza de la Junta de Paz y de que las reformas permitan que el proceso abra efectivamente un camino hacia la autodeterminación palestina. Los 20 puntos del proyecto original de Trump Zona libre de radicalización y terrorismo: Gaza será reestructurada para eliminar cualquier foco de terrorismo o amenaza para sus vecinos. Reconstrucción integral: se prioriza la rehabilitación económica y social en beneficio de la población civil. Fin inmediato de la guerra: con la aceptación del plan, cesan las hostilidades y los bombardeos, y las fuerzas israelíes se repliegan a la línea acordada. Liberación de rehenes: todos los rehenes israelíes, vivos o muertos, deberán ser devueltos en las primeras 72 horas tras la aprobación. Intercambio de prisioneros: tras el retorno de los rehenes, Israel liberará a 250 presos vitalicios y 1.700 palestinos detenidos tras el 7 de octubre de 2023, además de los restos de 15 gazatíes por cada rehén fallecido entregado. Amnistía y salida segura para miembros de Hamas: los militantes que acepten el desarme recibirán amnistía; quienes lo deseen podrán salir de Gaza. Asistencia inmediata: una vez firmado el acuerdo, la entrada de ayuda humanitaria y materiales para infraestructura será inmediata. Distribución internacional de la ayuda: la ONU, la Media Luna Roja y otras entidades neutrales distribuirán los suministros, sin interferencias de las partes. Gobierno de transición: Gaza será administrada temporalmente por un comité tecnócrata palestino supervisado por la Junta de Paz, con participación de expertos internacionales. Plan de desarrollo económico: se convocará a un panel de expertos y se buscarán inversiones globales para fomentar empleos y reconstrucción. Zona económica especial: se busca crear un área de comercio preferencial para reactivar la economía local. No habrá desplazamientos forzados: nadie será obligado a abandonar Gaza; quienes deseen salir podrán hacerlo y regresar libremente. Exclusión de Hamas del gobierno: Hamas y otras facciones no tendrán ningún papel en la administración de Gaza ni podrán reconstruir infraestructura militar. Garantía regional de cumplimiento: socios del área supervisarán que no resurjan amenazas armadas. Fuerza internacional de estabilización (ISF): tropas de diferentes países se desplegarán para dar apoyo a la policía palestina y asegurar las fronteras. Retiro progresivo de Israel: las Fuerzas de Defensa Israelíes transferirán el control a la ISF hasta que Gaza esté segura y desmilitarizada, salvo perímetros de vigilancia específicos. Ayuda escalonada en zonas pacificadas: si hay demoras, la asistencia se enviará primero a áreas ya libres de terrorismo. Diálogo interreligioso: se promoverá la convivencia y la tolerancia entre israelíes y palestinos. Camino hacia la autodeterminación palestina: el plan prevé que, tras la reforma de la Autoridad Palestina, se reconozca el derecho a la creación de un Estado si hay condiciones seguras. Negociación política: Estados Unidos facilitará un diálogo entre Israel y los palestinos para construir el horizonte político de la región.