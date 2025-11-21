El sucesor de Bill Gates que revolucionó el mundo digital y ganó millones en el camino: quién es Ray Ozzie + Seguir en









Mantuvo el legado de una de las figuras más importantes del mundo y logró ganar millones de dólares debido a sus ideas.

Ozzie es una de las mentes brillantes detrás de las herramientas que utilizan millones de usuarios. Jonathan Alcorn / Bloomberg

Generar miles de millones de dólares es cosa que hicieron un puñado de personas a lo largo y ancho del mundo. Entre esas personalidades que consiguieron convertirse en las más multimillonarias del planeta, una de las más destacadas es Bill Gates.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una de las mentes más brillantes del mundo se aseguró de que su legado en la tecnología siguiera en pie, por lo que dejó un sucesor a la altura en Microsoft: Ray Ozzie. El empresario informático fue clave para el imparable crecimiento de Microsoft.

Ray Ozzie Wired Ozzie consiguió ganarse la confianza de Gates para llevar adelante su legado en Microsoft. Wired Referente y revolucionario: la historia de Ray Ozzie Nacido en 1955, creció en Illinois y aprendió a programar, además de mostrar interés por el teatro. Pero su verdadera pasión eran las computadoras, un mundo en el cual se sentía como pez en el agua. Para 1979 ya tenía título en Ciencias de la Computación.

Uno de sus primeros trabajos fue bajo el mando de Jonathan Sachs, creador de las primeras hojas de cálculo, herramientas clave para millones de usuarios. Luego de su paso por Data General Corporation, tuvo pequeñas colaboraciones con dos compañías más antes de ser llamado por Sachs en Lotus Development.

Allí desarrolló una plataforma pionera en la mensajería digital y en la colaboración e intercambio de documentos dentro de las empresas. Su producto era completamente innovador y consolidó su reputación para algo aún más grande: Microsoft.

IBM se quedó con Lotus en 1995 y Ozzie ya era una estrella en el ámbito tecnológico, aunque su apellido tomó relevancia en 2005: Bill Gates lo reclutó como director y un año después ya era arquitecto jefe de software, el mismo cargo que tenía hasta retirarse de las operaciones diarias. Allí impulsó las iniciativas de Windows Azure y Office 365, que barrieron con todos sus competidores. Cientos de millones: el patrimonio de Ray Ozzie Ray Ozzie tiene un patrimonio de 650 millones de dólares, según distintos medios especializados. Sus ganancias llegaron gracias a lo que logró en Lotus Notes y posteriormente en Microsoft, aunque dejó su cargo en 2010 con la idea de encontrar algo aún más revolucionario que sus anteriores creaciones. A diferencia de leyendas de la industria tecnológica como Steve Jobs y Bill Gates, mantiene un perfil muy bajo. No se lo ve mucho en público y entre las cosas que ostenta, se sabe que adquirió una mansión en 1995 por la cual pagó 2.7 millones y que hoy multiplicó su valor cinco veces debido a las reformas que realizó.

Temas Millones