Analistas aseguran que Donald Trump está rompiendo el orden global tras volver a la Casa Blanca

Especialistas se refirieron al orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Además, sostienen que la retirada de organismos internacionales evidencia el descarte de formas tradicionales tras su lema "EEUU primero".

Analistas aseguran que el presidente de EEUU Donald Trump está "rompiendo el orden global establecido tras la Segunda Guerra Mundial", a un año de comenzar su segundo mandato. Además, sostienen que podría dejar "un mundo irreconocible".

Lejos de disminuir su ritmo, Trump, que cumple 80 años en junio, recibió el 2026 con una serie de acciones que desafían la estructura defendida por EEUU durante décadas.

Luego de que el mandatario ordenara el 3 de enero una incursión en Venezuela para capturar al líder Nicolás Maduro , el ataque dejó más de 100 muertos según indicó AFP. Desde entonces, amenazó con usar la fuerza contra amigos y enemigos.

En esa línea, el republicano intensificó sus llamados para anexar Groenlandia , el territorio autónomo de Dinamarca , aliado de la OTAN , y advirtió ataques contra Irán mientras el régimen clerical reprime violentamente en las protestas en las calles.

También barajó la posibilidad de realizar acciones militares en México y en Colombia , aunque cambió su tono tras sostener conversaciones con sus presidentes. Sus partidarios señalan que su estilo volátil muestra que prefiere la diplomacia cuando puede lograr resultados que le favorecen.

Petróleo Venezuela EEUU precio crudo dólares Luego de la incursión en Venezuela, el ataque dejó más de 100 muertos y Trump planteó al petróleo como tema central. Imagen creada con IA

Pero la retirada de su país de decenas de organismos de la ONU deja en evidencia que descartó las formas tradicionales de la diplomacia por priorizar su lema "EEUU primero". A la par, su disposición a recurrir a la fuerza también se manifestó en su propio país cuando agentes de migración (ICE) le dispararon a una ciudadana el pasado 7 de enero en Minnesota durante un operativo contra inmigrantes.

El artífice de la campaña antiinmigrante de Trump es el asesor Stephen Miller, cuyo papel en política exterior fue en aumento en su rol como subjefe de gabinete de la Casa Blanca. El hombre aseguró que era hora de ir más allá de las "cortesías internacionales".

El papel de EEUU tras la 2GM

Washington lideró la creación de las instituciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, desde las Naciones Unidas hasta la OTAN, a las que Trump denuncia ahora como injustas con su país.

Los líderes estadounidenses fueron acusados de hipocresía, como en 2003, cuando George W. Bush invadió Irak ignorando a la ONU. La diferencia, según analistas, es que Trump rara vez finge perseguir principios superiores "universales", como promover la democracia.

En Venezuela, donde Rubio y otros funcionarios calificaron a Maduro de ilegítimo, Trump desestimó a la oposición y dijo que quiere trabajar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, hoy mandataria interina del país, mientras mencionó al petróleo como un tema prioritario.

protestas iran Tras Venezuela, el republicano intensificó sus llamados a anexar Groenlandia y advirtió ataques contra Irán.

La investigadora del Brookings Institution Melanie Sisson sostuvo que EEUU había tenido éxito durante mucho tiempo "sin tener que atacar, conquistar e invadir". "Por lo general lográbamos imponer nuestra voluntad, la mayoría de las veces, utilizando otras herramientas de influencia ejercidas a través de organizaciones y alianzas internacionales", explicó.

Incluso si Europa anhela el orden liberal, dijo Sisson, otras potencias seguramente seguirán el ejemplo de Trump al buscar sus propios intereses. "No creo que vaya a haber una reconstrucción del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial tal como lo conocemos", agregó.

"Eso no significa que algunos de los principios fundamentales de ese orden no puedan reconstituirse, pero Trump está reconfigurando la política internacional de un modo que será duradero", concluyó la académica.

Un diplomático anónimo de un país aliado de EEUU apuntó a AFP que aunque los métodos de Trump pueden ser chocantes, este era el momento propicio para el cambio: "Rusia e Israel llevaron a cabo campañas militares sin ser impedidos a pesar de la generalizada condena internacional. Era evidente que el orden mundial no estaba funcionando, aunque fingíamos que sí", sentenció.