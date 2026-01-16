Cambio de postura: Donald Trump envió a través de Cáritas ayuda humanitaria a Cuba por el huracán Melissa

El temporal afectó a la isla del Caribe en octubre del 2025. El material fue distribuido a la Iglesia Católica, para evitar la gestión del gobierno cubano.

En octubre del 2025, y tras azotar Jamaica , el huracán Melissa provocó devastación en la región este de Cuba , ocasionando severas inundaciones y destrozos en los centros urbanos. Este viernes, y en medio del conflicto diplomático por las amenazas de intervención militar sobre la isla , el gobierno de Donald Trump oficializó que envió ayuda humanitaria a las ciudades damnificadas.

La información fue oficializada por el Departamento de Estado (DOS) de los EEUU, que confirmó el envío del material a través de vuelos chárter y transporte marítimo. Entre lo enviado, se encuentran kits de alimentos básicos (como arroz, frijoles y aceite), elementos de higiene y pastillas purificadoras de agua. En las próximas semanas enviarían juegos de cocina, linternas solares y mantas .

La primera asistencia ya fue recibida por Cáritas Cuba y constó de 528 kits de alimentos y 660 kits de higiene. “ Trabajamos con la Iglesia Católica y nuestros socios para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano, no al régimen ilegítimo", explicó el secretario de Estado, Marco Rubio . Las provincias alcanzadas por la ayuda humanitaria son Granma, Guantánamo, Holguín, Santiago de Cuba y Las Tunas .

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, consideró que el auxilio tiene " fines oportunistas y de manipulación política ": “Cuba acepta esta donación sin condicionamientos y entendiendo que es un gesto del pueblo de EEUU quien sustenta, con sus contribuciones los fondos públicos, que emplea el gobierno”. "En ningún momento, ha habido comunicación oficial del gobierno de EEUU con el gobierno de Cuba para confirmar tal envío”, confirmó el funcionario en un comunicado.

Antes del anuncio de ayuda humanitaria, el presidente Donald Trump reposteó un mensaje en donde sugirió que el secretario de Estado Marco Rubio podría convertirse en presidente de Cuba, en un contexto de máxima presión política y militar sobre la isla, al advertir que, sin un acuerdo, Estados Unidos avanzará con sanciones más duras y posibles medidas de fuerza.

La publicación apareció en Truth Social, la red social del propio mandatario. Allí, Trump compartió un mensaje del usuario Cliff Smith, fechado el 8 de enero, que afirmaba: “Marco Rubio será presidente de Cuba”, acompañado por un emoji de risa. El comentario del jefe de la Casa Blanca no pasó inadvertido: “¡Suena bien para mí!”, escribió al republicar el posteo.

Días después, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó las acusaciones de Trump, quien afirmó que la isla brindaba servicios de seguridad a Venezuela a cambio de petróleo y dinero. El mandatario respondió a través de la red social X, donde sostuvo que Estados Unidos “carece de moral” para señalar a Cuba y acusó a ese país de convertir “todo en negocios, incluso las vidas humanas”. En ese marco, afirmó que los ataques responden al enojo por la decisión soberana del pueblo cubano de elegir su propio modelo político.

Díaz-Canel también vinculó las carencias económicas que atraviesa la isla con las medidas de asfixia impuestas por Washington desde hace más de seis décadas, y advirtió que esas sanciones podrían profundizarse. “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, subrayó, al tiempo que afirmó que el país no agrede, sino que ha sido agredido durante 66 años y se prepara para defender su soberanía.