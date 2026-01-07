Donald Trump y Gustavo Petro acuerdan encuentro en medio de tensiones bilaterales + Seguir en









El presidente de Estados Unidos confirmó que mantuvo una conversación con su par colombiano para abordar la situación del narcotráfico y otros puntos de fricción, y anunció un próximo encuentro en la Casa Blanca con participación del secretario de Estado Marco Rubio y el canciller colombiano.

Trump conversó con Petro para bajar la tensión con Colombia tras la incursión en Venezuela.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que fue un “gran honor” conversar con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien lo contactó para aclarar la situación del narcotráfico y otros desacuerdos entre ambos países. Trump valoró el tono del diálogo y manifestó su expectativa de reunirse con Petro en un futuro próximo en la Casa Blanca, en Washington D.C.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano", indicó el mandatario de EEUU en un posteo en la red social Truth Social .

Según Trump, ya se están organizando los detalles de la reunión entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. El objetivo formal del encuentro será profundizar la cooperación bilateral, aunque el contexto regional ha complicado la relación entre ambos gobiernos.

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos sufrieron un fuerte deterioro tras la operación militar estadounidense en Venezuela, en la que fuerzas de EEUU realizaron ataques que culminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro. El gobierno colombiano consideró la acción como una violación de la soberanía regional y elevó la protesta diplomática ante organismos multilaterales, exigiendo respeto al derecho internacional.

Captura El cruce discursivo entre Trump y Petro tras la detención de Maduro La tensión escaló luego de que Trump expresara que Petro era “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”. “No lo hará por mucho más tiempo” , agregó por lo que le recomendó “cuidarse el trasero”. Las más que habituales amenazas de Trump cobran otra relevancia, a partir del la detención de Maduro, en Caracas.

Ante estas declaraciones, Petro no se quedó callado y redobló la apuesta. "No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso", expresó. En el mismo mensaje, y teniendo en cuenta que desde EEUU ya no vienen solo amenazas, Petro apuntó: "aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero". La coordinación para la reunión en Washington refleja un intento de aplacar estas fricciones y restablecer canales de cooperación, especialmente en temas de seguridad y lucha contra las redes de narcotráfico, que siguen siendo una preocupación compartida para ambos países.