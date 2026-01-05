Gustavo Petro respondió a las acusaciones de Donald Trump y advirtió que volvería a tomar las armas "si la Patria lo exige" + Seguir en









Luego de la captura de Nicolás Maduro y las inculpaciones del presidente republicano, el mandatario colombiano rechazó las acusaciones de narcotráfico y lanzó un mensaje de defensa nacional ante lo que consideró una amenaza externa.

En un extenso mensaje publicado en X, Gustavo Petro apeló a su pasado en la lucha armada y llamó al pueblo colombiano a defender su gobierno frente a cualquier intento de intervención estadounidenses, luego de nuevas amenazas de Washington. Gentileza: @Mineducacion

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó "no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", en un mensaje en la red social X. Las declaraciones del mandatario colombiano se dan luego de los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, tras anunciar la captura de Nicolás Maduro.

Luego de la intervención de EEUU en Venezuela, y la posterior captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, Trump se había expresado muy fuertemente contra Petro. El republicano había calificado de “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”. “No lo hará por mucho más tiempo” por lo que le recomendó “cuidarse el trasero”. Las más que habituales amenazas de Trump cobran otra relevancia, a partir del la detención de Maduro, en Caracas.

Ante las acusaciones de Washington, Petro se defendió: "no soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso" expresó.

En el mismo mensaje, y teniendo en cuenta que desde EEUU ya no vienen solo amenazas, Petro apuntó que "Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero".

El mandatario amenazado por Trump cerró llamando a la defensa entre los colombianos: "Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor".

Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela, luego de la captura y extradición por parte de Estados Unidos del líder venezolano,Nicolás Maduro, quien ya se encuentra en el tribunal de Nueva York donde declaró por primera vez ante el juez. El sábado pasado, tras meses de tensión, fue secuestrado por las tropas estadounidenses en lo que fue una intervención de EEUU sobre Venezuela con un "ataque a gran escala". En tanto, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano haya definido que Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina, la dirigente encabezó su primera reunión de gabinete donde invitó a EEUU a trabajar en conjunto. Más tarde, se presentó ante el Parlamento y fue investida formalmente. Además, Trump que había dicho que su administración va a "gobernar Venezuela hasta lograr una transición segura y racional", ahora afirmó que Rodriguez "está cooperando" aunque aclaró que su país no le ofreció nada.