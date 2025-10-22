EEUU atacó a una presunta embarcación de drogas en el Pacífico







Las autoridades estadounidenses alertan sobre una creciente operación narco en el norte de Sudamérica.

Estos ataques autorizados por Donald Trump iniciaron el 2 de septiembre de 2025.

El ejército de EEUU llevó a cabo este martes otra destrucción contra una supuesta embarcación relacionada con el narcotráfico frente a las costas de Colombia en el Pacífico oriental. Se trata del octavo bombardeo estadounidense, autorizado por el presidente Donald Trump , conocido hasta ahora contra una "narcolancha".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el operativo, el ejército estadounidense lanzó el octavo ataque sin ofrecer pruebas aún. Allí, murieron al menos dos personas que se encontraban a bordo del navío, según informó un funcionario estadounidense citado por The New York Times.

No se registraron bajas ni heridos entre el personal que ejecutó la operación. Además, el titular del Pentágono enfatizó que EEUU no ofrecerá refugio a quienes intenten trasladar drogas a territorio norteamericano. “Los narco-terroristas que pretendan traer veneno a nuestras costas no encontrarán un puerto seguro en nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente”, aseguró.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresó a través de sus redes sociales que la misión respondió a información de inteligencia que identificó la nave como contrabando de narcóticos. “Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización designada como terrorista y dedicada al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, expresó en su perfil X. Por otro lado, subrayó que la actual política de Washington busca respuesta directa y contundente contra estas actividades.

Los ataques previos de EEUU Estos ataques autorizados por el presidente estadounidense Donald Trump iniciaron el 2 de septiembre de este año. En total, se asesinaron a, al menos, 32 personas. Comenzaron el mar Caribe frente a costas de Venezuela, y esta ultima, en el Pacífico Oriental.

Algunos de los ocupantes de esas embarcaciones hundidas con misiles en ataques previos eran colombianos, incluyendo uno que sobrevivió a un ataque la semana pasada y que fue repatriado, igual que otro superviviente de Ecuador. Ninguno de los dos países procesaron a esos ciudadanos por narcotráfico como el crimen que les acusa Washington.