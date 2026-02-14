El hijo del último sah de Irán instó a Donald Trump ponerle fin a la República Islámica: "El pueblo confía en usted"

Se trata de Reza Pahlavi, el hijo del último monarca iraní antes de la Revolución Islámica. Pidió ayuda de EEUU a través de una intervención directa que "acelere el proceso hacia una caída definitiva del régimen".

Pahlavi vive exiliado en Nueva York y sostuvo que "es hora de que EEUU intervenga y haga lo que el presidente Trump prometió: respaldar a la gente".

El hijo del último sah de Irán , Reza Pahlavi, instó este sábado al presidente de EEUU Donald Trump a "ayudar" al pueblo iraní contra el régimen ayatolá. Desde la Conferencia de Seguridad de Múnich el hombre estimó que llegó el "momento de poner fin a la República Islámica" y que la gente "confía" en él para lograrlo.

Pavlavi expresó a Reuters en una entrevista que había señales de que el gobierno iraní estuviera al borde del colapso y que un ataque podría debilitarlo o acelerar su caída.

"El pueblo iraní le ha oído a usted decir que la ayuda está en camino y confía en usted. Ayúdelo", sostuvo Pahlavi en una rueda de prensa sobre EEUU, al margen de la Conferencia. Y agregó que "es momento de poner fin a la República Islámica" ya que "es la reivindicación que resuena desde la matanza de mis compatriotas".

El sha Mohammad Reza Pahlavi fue derrocado en 1979 tras la Revolución Islámica y su hijo, que vive exiliado en Nueva York, abandonó Irán poco antes de que fuera desplazado del poder. Sobre las últimas represiones, el hombre sostuvo que " es cuestión de tiempo".

reza pahlavi "Esperamos que este ataque acelere el proceso", sostuvo Pahlavi quien se mostró deseoso de una caída del régimen ayatolá. Al Jazeera

La oposición iraní está fragmentada entre grupos rivales y facciones ideológicas, incluyendo a los monárquicos que apoyan a Pahlavi. Diplomáticos estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones en Omán la semana pasada acerca de llegar a un acuerdo nuclear y se esperan nuevas conversaciones la próxima semana.

"La gente espera que en algún momento se decida que no sirve de nada, que no tiene sentido, que no vamos a llegar a ningún lado con las negociaciones. Por lo tanto, es hora de que EEUU intervenga y haga lo que el presidente Trump prometió hacer: respaldar a la gente", sintetizó Pahlavi.

Irán creó una comisión por la represión de las protestas que dejaron más de 7.000 muertos

El régimen de Irán anunció la conformación de una comisión especial para investigar las protestas masivas desatadas en enero contra la crisis económica, movilizaciones que derivaron en una ola de violencia con miles de víctimas fatales y fuertes denuncias de represión.

La portavoz gubernamental Fatemé Mohajerani confirmó la creación del organismo y sostuvo que ya comenzó a recolectar pruebas y testimonios sobre lo ocurrido durante las manifestaciones.

“Se ha creado una comisión de investigación en torno a los acontecimientos de enero, con presencia de representantes de instituciones relevantes”, afirmó Mohajerani en declaraciones a la agencia estatal ISNA.