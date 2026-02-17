Hillary Clinton acusó a Donald Trump de ocultar información de los archivos del Caso Epstein

La exsecretaria de Estado sugirió que la publicación de la documentación es hasta el momento "insuficiente". Comparecerá ante la Justicia a fin de mes con su esposo tras aparecer en los archivos.

Hillary Clinton pidió que la audiencia suya y de su esposo sea pública.

La exsecretaria de Estado de EEUU Hillary Clinton acusó a la administración del presidente Donald Trump de ocultar información en su manejo de los archivos relacionados con el financista Jeffrey Epstein , en medio de la trama de trata de personas y abuso sexual.

Clinton habló a la BBC en una entrevista durante el Foro Mundial anual en Berlín. " Que saquen los archivos. Lo están haciendo muy despacio ", declaró.

El Departamento de Justicia (DoJ) publicó el resto de archivos que quedaban a finales de enero y expresó que "ya publicó todos los archivos que exige la Ley de Transparencia", pero legisladores argumentaron que la publicación es insuficiente.

Por su parte, el matrimonio Clinton deberá comparecer por la causa a fin de mes: mientas el expresidente Bill Clinton lo hará 27 de febrero, Hillary lo hará el día anterior.

Los Clinton aparecen en los archivos pero jamás fueron mencionados por las víctimas de Epstein.

Una votación prevista para declararlos en desacato al Congreso se archivó después de que la pareja acordara testificar. Será la primera vez que un expresidente estadounidense testifique ante un panel del Congreso desde que Gerald Ford lo hiciera en 1983.

Bill Clinton, que aparece varias veces en los archivos de Epstein, conocía al financiero, pero sostuvo que cortó el contacto hace dos décadas. Mientras, ninguno de los dos recibió acusaciones de irregularidades por parte de los sobrevivientes de abusos de Epstein y ambos negaron tener conocimiento de sus delitos sexuales en ese momento.

A su vez, ambos pidieron que su audiencia fuera a los ojos de la gente: "Nos presentaremos, pero creemos que sería mejor tenerla en público", sostuvo Hillary.

Revelaron vínculos comerciales entre el entorno de Jeffrey Epstein y el Grupo Faena

Documentación desclasificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó referencias directas a la Argentina y a un grupo empresario local dentro del expediente vinculado al caso Jeffrey Epstein. La revelación encendió las alarmas en la prensa local.

Una periodista de Radio Rivadavia examinó los registros en un informe especial y detalló tres episodios fechados en 2012, 2016 y 2018, que expusieron intercambios comerciales entre el círculo del financista y el Grupo Faena.

El antecedente más antiguo figuró el 25 de octubre de 2012. Correos electrónicos incorporados al expediente mostraron que Jean-Luc Brunel, fundador de la agencia MC2 Model Management y señalado como colaborador clave de Epstein, reenvió a un socio una cadena de mensajes relacionada con la contratación de una modelo ucraniana para eventos organizados por el grupo argentino.