Murió el reverendo Jesse Jackson, defensor de los derechos civiles en EEUU y compañero de Martin Luther King

En el último tiempo, Jackson apoyó el movimiento Black Lives Matter y sostuvo: "Siguen matando a nuestra gente. Mantengan viva la esperanza”.

El veterano activista de los derechos civiles en EEUU Jesse Jackson murió este martes a los 84 años, según confirmó su familia. Compañero de Martin Luther King en los años 1960 , este pastor bautista hizo retroceder a lo largo de su vida las barreras que limitaban el espacio político abierto a los afroestadounidenses .

“Su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores por los que vivió“, declaró su familia en un comunicado.

De joven, Jackson fue llamado a reunirse con King en el Motel Lorraine en Memphis poco antes de que fuera asesinado y luego se posicionó públicamente como su sucesor.

Jesse Louis Jackson nació el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur , hijo de Helen Burns, estudiante de secundaria, y Noah Louis Robinson, un hombre casado que vivía al lado. Jackson fue posteriormente adoptado por Charles Henry Jackson, quien se casó con su madre.

El activista fue estudiante de honor en sociología y economía, y presidente del consejo estudiantil, en North Carolina A&T en Greensboro.

Al llegar al campus históricamente negro en 1960, apenas unos meses después de que los estudiantes iniciaran sentadas en un restaurante exclusivo para blancos, Jackson se sumergió en el floreciente Movimiento por los Derechos Civiles.

En 1965, se unió a la marcha por el derecho al voto que King encabezó desde Selma hasta Montgomery, Alabama. King lo envió a Chicago para lanzar la Operación Cesta de Pan, una iniciativa de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur para presionar a las empresas a contratar trabajadores negros.

Jackson estuvo con King el 4 de abril de 1968, cuando el líder de los derechos civiles fue asesinado en el Motel Lorraine de Memphis, Tennessee. Según el activista, King murió en sus brazos y calificó su tiempo juntos como “cuatro años de trabajo fenomenales”.

Las causas defendidas por Jackson y Black Lives Matter

Jackson lideró toda una vida de cruzadas en EEUU y en el extranjero, defendiendo a los pobres y a los subrepresentados en tópicos como el derecho al voto, oportunidades laborales, educación y atención médica. Obtuvo victorias diplomáticas con líderes mundiales y, a través de su Coalición Rainbow/PUSH, canalizó el clamor por el orgullo y la autodeterminación de las personas negras en las juntas directivas de las empresas, presionando a los ejecutivos a hacer de EEUU una sociedad más abierta y equitativa.

A pesar de los profundos problemas de salud que sufrió en sus últimos años, incluyendo un raro trastorno cerebral que afectó su capacidad de moverse y hablar, Jackson continuó protestando contra la injusticia racial en la era del movimiento Black Lives Matter.

En Minneapolis antes de que el agente que asesinó a George Floyd, Jackson sostuvo: “Aunque ganemos es un alivio, no una victoria. Siguen matando a nuestra gente. Detengan la violencia, salven a los niños. Mantengan viva la esperanza”.