"Cuba es ahora mismo una nación fallida": Donald Trump confirmó gestiones con La Habana en plena crisis energética

El presidente de Estados Unidos reveló que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene conversaciones con el régimen cubano para avanzar hacia un acuerdo. Advirtió que la escasez de combustible constituye una “amenaza humanitaria”, aunque descartó por ahora una intervención militar.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, afirmó que su administración mantiene conversaciones directas con el régimen de Cuba en un contexto de profunda crisis energética que afecta a la isla.

“Cuba es ahora mismo una nación fallida”, declaró el mandatario ante periodistas a bordo del Air Force One, al describir el cuadro interno que atraviesa el país caribeño. Según detalló, la escasez de combustible es de tal magnitud que compromete incluso la operatividad básica de infraestructuras estratégicas. “Ni siquiera tienen combustible para que los aviones puedan despegar”, sostuvo.

Trump aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza las gestiones diplomáticas en curso. “Estamos hablando con Cuba en este momento, y Marco Rubio está hablando con Cuba en este momento, y deberían llegar a un acuerdo sin duda alguna porque es realmente una amenaza humanitaria”, remarcó el presidente, al referirse a la falta de suministros energéticos.

El mandatario vinculó la situación con el endurecimiento de la política de sanciones y defendió las restricciones económicas impuestas por Washington. “Mientras tanto, hay un embargo. No hay petróleo, no hay dinero, no hay nada”, afirmó al ser consultado sobre el flujo de recursos hacia la isla. En ese marco, recordó que a fines de enero advirtió que podría imponer aranceles a cualquier nación que comercialice petróleo con Cuba, en un intento por aumentar la presión sobre el régimen para que impulse reformas económicas y políticas.

La crisis energética se agravó tras la interrupción del suministro de crudo desde Venezuela , uno de los principales aliados y proveedores de la isla. La caída de los envíos dejó a Cuba en una situación de extrema vulnerabilidad, con apagones recurrentes, restricciones en el transporte y dificultades para garantizar servicios esenciales.

Consultado sobre la posibilidad de una intervención militar, similar a la operación que derivó en la captura del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, Trump evitó confirmar esa alternativa. “No quiero responder a eso. ¿Por qué iba a responder a eso?”, señaló en un primer momento. Luego añadió que no considera necesario avanzar en esa dirección. “No sería una operación muy difícil, como pueden imaginar. Pero no creo que sea necesario”, expresó.

El presidente también hizo referencia a la comunidad cubano-estadounidense y al impacto que un eventual acuerdo podría tener en los vínculos familiares. “Tenemos muchos cubanoamericanos estupendos y van a estar muy contentos cuando puedan volver y saludar a sus familiares y hacer cosas que deberían haber podido hacer desde hace mucho tiempo”, afirmó. Asimismo, manifestó su preocupación por quienes emigraron de la isla en décadas anteriores y denunció que fueron “maltratados por Castro y las autoridades cubanas”.

La respuesta de la Habana a la negociación con EEUU

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró estar dispuesto a negociar con Estados Unidos “como iguales” y sin renunciar a la soberanía nacional. El gobierno cubano acusa a Washington de promover un “bloqueo energético” que agrava la situación interna y responsabiliza al embargo vigente desde 1962 por buena parte de las dificultades económicas.

Con una población estimada en 9,6 millones de habitantes, Cuba enfrenta uno de los momentos más complejos de los últimos años. La combinación de escasez de combustible, limitaciones financieras y presión internacional configura un escenario delicado, en el que las conversaciones diplomáticas aparecen como una vía posible para aliviar tensiones.

Por ahora, el proceso se encuentra en etapa inicial. Trump sostuvo que las partes “están empezando a llegar a un acuerdo”, aunque evitó ofrecer precisiones sobre el contenido de las negociaciones o los eventuales compromisos que podrían alcanzarse. Mientras tanto, la crisis energética continúa impactando de lleno en la vida cotidiana de los cubanos, en un contexto de alta incertidumbre política y económica.