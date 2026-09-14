EEUU confirmó por primera vez que tiene armas desplegadas en el espacio

La Fuerza Espacial reconoció que el país ya cuenta con armamento en órbita capaz de actuar contra acciones hostiles de sus adversarios. No reveló qué tipo de armas son ni dónde están desplegadas.

La Fuerza Espacial de EEUU confirmó por primera vez que el país cuenta con armas de control espacial desplegadas en órbita , capaces de actuar frente a posibles acciones hostiles de otros países.

"EEUU cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios", señaló un portavoz de la Fuerza Espacial en un comunicado. Sin embargo, no brindó detalles sobre el tipo de armamento ni su ubicación .

Según la fuerza militar, estas armas permiten a EEUU "disputar y controlar" el espacio y afectar las capacidades de sus adversarios . Además, pueden ser utilizadas tanto con fines ofensivos como defensivos.

Hasta ahora, EEUU había reconocido el desarrollo de capacidades militares para operar en órbita, pero no había confirmado públicamente que ya tuviera armas de este tipo desplegadas en el espacio .

La revelación se da en medio de una creciente carrera entre EEUU y China por desarrollar capacidades para operar y combatir en órbita . Ambos países trabajan en sistemas capaces de maniobrar cerca de otros satélites, vigilarlos y eventualmente interferir con ellos.

La Fuerza Espacial reconoció que el país ya cuenta con armamento en órbita capaz de actuar contra acciones hostiles de sus adversarios. No reveló qué tipo de armas son ni dónde están desplegadas.

Según una investigación de Reuters, China desarrolla satélites capaces de perseguir y hasta capturar otras naves espaciales, además de tecnologías para extender su autonomía mediante el reabastecimiento de combustible en órbita. Algunas de sus naves ya realizaron maniobras coordinadas de proximidad que funcionarios estadounidenses describieron como una suerte de "combate aéreo" espacial.

EEUU también avanzó en este tipo de operaciones. En septiembre del año pasado, fuerzas estadounidenses y británicas realizaron una maniobra conjunta en la que un satélite militar de EEUU se aproximó a uno británico mientras un satélite chino pasaba a unos 83 kilómetros de distancia. Especialistas consultados por Reuters consideraron que la operación pudo haber sido una señal dirigida a Beijing para demostrar las capacidades y coordinación de ambos países.

La disputa responde a la creciente importancia de los satélites para la guerra moderna. Estos sistemas son fundamentales para las comunicaciones, la navegación, la vigilancia, la inteligencia y la defensa antimisiles, por lo que una eventual confrontación podría incluir ataques destinados a neutralizar o interrumpir las capacidades espaciales del adversario.