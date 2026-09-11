Jorge Macri inició una gira por EEUU con foco en inversiones y vínculos políticos

El mandatario porteño mantuvo encuentros institucionales y académicos en Miami. Luego viajará a Washington, donde se reunirá con funcionarios, legisladores y empresarios.

Jorge Macri comenzó en Miami una gira por Estados Unidos que continuará en Washington.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , comenzó una gira por Estados Unidos con una agenda que incluye reuniones políticas e institucionales, encuentros con empresarios y actividades académicas en Miami y Washington .

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Durante su primera jornada, participó del Encuentro Atlántico de Think Tanks , organizado por la Florida International University (FIU), la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Fundación Hanns Seidel. Allí expuso sobre “Orden para la libertad” y planteó su mirada acerca del rol del Estado y las condiciones necesarias para promover la inversión y el empleo.

“No hay libertad cuando el que cumple la ley tiene que vivir condicionado por el que la rompe. No hay libertad cuando el Estado pone trabas al que quiere trabajar, invertir y generar empleo”, sostuvo Macri.

En esa línea, afirmó que el Estado debe concentrarse en “cuidar, hacer cumplir la ley, defender la propiedad y generar las condiciones para que las personas puedan progresar”. Además, aseguró que esas ideas deben traducirse “en orden, en resultados y en una mejor calidad de vida”.

Como parte de su paso por Florida, el mandatario se reunió con las alcaldesas de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y de Miami, Eileen Higgins . Los encuentros estuvieron orientados a ampliar la cooperación en cultura, industrias creativas, gastronomía, grandes eventos internacionales y desarrollo urbano.

También analizaron el vínculo entre empresarios de ambas ciudades y las condiciones para impulsar nuevas inversiones y proyectos privados. Macri estuvo acompañado por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Jorge Macri expuso sobre libertad, gestión y desarrollo económico en la Universidad Internacional de Florida.

La agenda en Miami continuará este sábado con una conversación junto a Carlos Díaz Rosillo, fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom, sobre libertad económica, gestión y el papel de los gobiernos locales. El jefe de Gobierno también visitará la Escuela Argentina MIA, donde mantendrá un encuentro con integrantes de la comunidad argentina residente en Florida.

La agenda de Jorge Macri en Washington

La segunda etapa de la gira tendrá lugar en Washington, con el objetivo de profundizar los vínculos políticos, institucionales y económicos con Estados Unidos.

Macri tiene previstas reuniones en el Senado estadounidense y el Departamento de Estado, además de encuentros con empresarios. También participará de una actividad académica en la Universidad de Georgetown, organizada junto a la Latin American Policy Association, que incluirá conversaciones con estudiantes y referentes del sector.

La agenda contempla además una reunión con la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, para intercambiar experiencias sobre seguridad, transformación urbana y acceso a la vivienda.

Desde el Gobierno porteño destacaron la importancia de Estados Unidos dentro de la estrategia internacional de la Ciudad, tanto por su peso comercial como por la presencia de compañías de ese país en Buenos Aires.