Irán afirma que el freno de su programa balístico no es condición para reanudar conversaciones con EEUU + Seguir en









El Ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, informó que por el momento no hay previstas conversaciones entre Teherán y Washington y que si éstas se dieran, deberían ser "justas y en pie de igualdad y no incluir sus capacidades defensivas".

Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, realizan esfuerzos diplomáticos para evitar un enfrentamiento militar entre Washington y Teherán. Enews

"Irán está dispuesto a reanudar las conversaciones con Estados Unidos, pero éstas deben ser justas y en pie de igualdad y no incluir sus capacidades defensivas", dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Abbas Araghchi.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Araghchi, enfatizó que las conversaciones no pueden llevarse a cabo "bajo la sombra de amenazas" por parte de la administración de Donald Trump y agregó que el programa de misiles balísticos iraní, "nunca" será objeto de negociación, ya que es fundamental para su seguridad nacional.

En una rueda de prensa con su colega turco en Estambul, Araqchi indicó que por el momento, no hay previstas conversaciones entre Teherán y Washington.

El mandatario Donald Trump indicó que tenía previsto hablar con Irán, a pesar de que Estados Unidos envió otro buque de guerra a Oriente Medio y el jefe del Pentágono dijo que el ejército estaría dispuesto a llevar a cabo cualquier decisión que tomara el presidente.

Aliados regionales se esfuerzan por evitar la guerra Los aliados regionales, entre ellos Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, han emprendido esfuerzos diplomáticos para evitar un enfrentamiento militar entre Washington y Teherán.

En respuesta a las amenazas de acción militar por parte de Estados Unidos, Araqchi dijo que Teherán estaba preparado tanto para las negociaciones como para la guerra y que preservaran y ampliaran sus capacidades defensivas en la medida que sea necesario para defender el país. Funcionarios estadounidenses afirman que Trump está revisando sus opciones, pero aún no ha decidido si atacar o no Irán. Trump ha amenazado con intervenir si Irán seguía matando a manifestantes en su represión de las protestas en todo el país, pero una de las principales exigencias para reanudar las conversaciones es que Irán frene su programa de misiles.