Argentina estaría en conversaciones con EEUU para recibir deportados

Un informe del New York Times señala que ambos gobiernos mantienen conversaciones avanzadas para sellar un pacto que permitiría a Washington enviar inmigrantes expulsados desde Estados Unidos hacia la Argentina, en el marco de las políticas migratorias de la administración Trump.

Argentina y EEUU estarían negociando un acuerdo para recibir deportados. Presidencia

Según un artículo publicado este viernes por The New York Times, el Gobierno argentino y la administración de Estados Unidos estarían en negociaciones avanzadas para firmar un acuerdo bilateral que habilite a la Casa Blanca a deportar hacia la Argentina a inmigrantes expulsados desde territorio norteamericano.

El informe —basado en personas familiarizadas con las conversaciones y en documentos oficiales de Washington— detalla que el acuerdo aún no se ha cerrado, pero que las partes vienen discutiendo los términos de un convenio que permitiría a Estados Unidos enviar a Argentina a personas detenidas cerca de la frontera poco después de haber entrado de manera ilegal.

La propuesta —presentada por el vicecanciller argentino en funciones, Juan Navarro— también incluiría el compromiso del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, de avanzar con los detalles del convenio, según las fuentes del periódico estadounidense.

De qué se trata el acuerdo por deportaciones que Argentina firmaría con EEUU La iniciativa se enmarca en la política migratoria agresiva de la administración del presidente Donald Trump, que ha firmado acuerdos de deportación con terceros países para aliviar la presión sobre su sistema migratorio y enviar un mensaje disuasorio a quienes intentan cruzar la frontera ilegalmente.

El acuerdo, de concretarse, podría prever que Estados Unidos envíe a Argentina a personas de terceros países que no puedan ser fácilmente repatriadas a sus lugares de origen, con la idea de que desde Buenos Aires se gestionen vuelos y opciones para que esos deportados regresen a sus países de ciudadanía.

Hasta el momento ni el Gobierno argentino ni la Casa Blanca han confirmado oficialmente el avance del tratado, y sigue siendo un punto de negociación dentro de una agenda bilateral más amplia que incluye otros temas de cooperación.