EEUU difundió las primeras imágenes de los barcos de guerra dirigidos hacia aguas de Venezuela

El Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima (Iwo Jima Amphibious Ready Group) de la marina de EEUU se dirigen a las costas de Venezuela , como parte de los esfuerzos del presidente de Donald Trump contra los cárteles de droga latinoamericanos.

Los buques partieron del puerto de Norfolk, Virginia. A su vez, el régimen de Nicolás Maduro informó que, como respuesta, patrullará sus aguas con drones y buques de la Armada.

Por su parte, el primer ministro de la isla caribeña de Curazao anunció que los tres destructores también desplegados por EEUU (el USS Sampson, el USS Gravely y el USS Jason Dunham ) comenzarán a llegar el jueves a las costas del régimen de Maduro.

Los navíos que componen el grupo son el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima , el de transporte anfibio USS San Antonio y el buque de desembarco USS Fort Lauderdale. Entre los tres transportan unos 4.500 efectivos, así cómo a la Unidad Expedicionaria de Marines N° 22, con 2200 infantes de marina.

Por el momento, el Pentágono no anunció qué tipo de acciones llevarán a cabo con el despliegue, pero este responde a una orden ejecutiva firmada por Trump que autoriza al Departamento de Defensa a utilizar recursos de la fuerzas armadas para combatir a cárteles de droga catalogados como “terroristas”, como el venezolano Tren de Aragua .

armada eeuu venezuela La misión responde a una orden ejecutiva firmada por Trump que autoriza al Departamento de Defensa a combatir cárteles de droga. Yahoo News

Entre ellos se encuentra también el Cartel de los Soles, del que Trump acusó al propio Maduro de ser su líder. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, respondió por redes sociales a la operación anunciando un “despliegue importante de drones con distintas misiones” y “recorridos fluviales con infantería de Marina” en el noroeste del país.

“Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales“, añadió el funcionario.

Las autoridades venezolanas informaron también la movilización de 15.000 efectivos a la frontera con Colombia con el mismo objetivo de acciones antidrogas. Según Maduro, Venezuela tiene ya unos 4,5 millones de reservistas para hacer frente a cualquier amenaza, cifra cuestionada por los expertos.

armada eeuu venezuela Además, se enviaron varios aviones de vigilancia P-8, también conocidos como Poseidón. Yahoo News

Los refuerzos norteamericanos

Al grupo anfibio desplegado se suman tres buques de guerra “destructores”, vistos por ultima vez cerca de las costas de Curazao. Los navíos de este grupo son buques de guerra destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, con sistemas de combate Aegis de más de 90 misiles, incluidos misiles tierra-aire.

Además, se enviaron varios aviones de vigilancia P-8, también conocidos como Poseidón, diseñados para reconocimiento, vigilancia y guerra antisubmarina, y un submarino nuclear, capaz de lanzar misiles de largo alcance y operar en misiones de inteligencia y disuasión.

Como refuerzo, Trump también ordenó el envío de buques adicionales al sur del mar Caribe. El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, llegarán a la región a inicios de la próxima semana, dijeron fuentes anónimas.