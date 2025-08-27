La oposición de Venezuela celebró la decisión del Gobierno de declarar al "Cártel de los Soles" como grupo terrorista

“En nombre de los venezolanos le agradezco su apoyo a la causa", expresó la líder Corina Machado. La declaración argentina se suma a la de otros países.

La líder opositora venezolana María Corina Machado le agradeció al presidente Javier Milei , por haber declarado este martes al Cártel de los Soles venezolano como organización terrorista. La decisión va en línea con la iniciativa adoptada por EEUU y otros países de la región.

“En nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina”, escribió Machado en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Así, agregó: “Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos. Hoy tenemos una sociedad unida, organizada y decidida a conquistar su Libertad para traer a nuestros hijos de vuelta a casa".

En la misma línea, la exembajadora de Venezuela en la Argentina Elisa Trotta sumó sus palabras de aplauso. “ La tiranía de Nicolás Maduro no es solo una dictadura: es un régimen narco-terrorista (...) que se ha aliado a organizaciones terroristas como Hezbollah, el ELN y las FARC“, publicó en X.

En coordinación con la Cancillería , el Ministerio de Seguridad y de Justicia , el Gobierno declaró como “organización terrorista y narcocriminal” al Cártel, un grupo al que EEUU vincula directamente con el régimen de Maduro.

“Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace las paga”, anunció la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en X.

Con esta medida, la Argentina busca “fortalecer los mecanismos preventivos y sancionatorios” frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado; refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios; y reafirma su compromiso con la paz y la seguridad.

La Argentina sigue de esta manera la línea marcada desde EEUU y que ya habían asumido como propia otros países. En las últimas horas, la administración Trump intensificó la presión sobre Venezuela con el envío de buques y demás artillería hacia aguas cercanas al país latinoamericano.

El Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima (Iwo Jima Amphibious Ready Group) de la marina de EEUU se dirigen a las costas de Venezuela, como parte de los esfuerzos del presidente de Donald Trump contra los cárteles de droga latinoamericanos.

Los buques partieron del puerto de Norfolk, Virginia. A su vez, el régimen de Nicolás Maduro informó que, como respuesta, patrullará sus aguas con drones y buques de la Armada.

Por su parte, el primer ministro de la isla caribeña de Curazao anunció que los tres destructores también desplegados por EEUU (el USS Sampson, el USS Gravely y el USS Jason Dunham) comenzarán a llegar el jueves a las costas del régimen de Maduro.

¿Qué es el "Cartel de Soles"?: la organización que el Gobierno catalogó como terrorista

El Gobierno declaró al "Cártel de los Soles" como organización terrorista. Según justificaron desde Casa Rosada, la medida fue tomada en "cumplimiento de la normativa nacional vigente" y en el marco de los "compromisos internacionales" asumidos por la Argentina en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

De esta manera, se resolvió incorporar al “Cártel de los Soles” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

El “Cártel de los Soles” fue identificado por primera vez en la década del 90, luego de que investigaciones judiciales señalaran a dos generales bolivarianos por trabajar en conjunto con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Según Washington, los miembros de la organización terrorista son en gran parte funcionarios de Nicolás Maduro, aunque resulta difícil creer que el presidente de Venezuela esté a cargo de la organización, como también apuntaba el gobierno de Donald Trump.