La salud de Donald Trump, nuevamente bajo la lupa tras una nueva erupción cutánea: qué dijo su médico personal + Seguir en









Una lesión visible en el cuello del mandatario generó especulaciones, aunque su médico aseguró que no reviste gravedad.

La lesión rojiza fue visible debajo de la oreja derecha durante recientes actos públicos.

El médico personal del presidente, Sean Barbabella, confirmó la presencia de una erupción cutánea en el cuello de Donald Trump y buscó restarle importancia al cuadro. La marca rojiza, ubicada debajo de la oreja derecha y visible por encima del cuello de la camisa, fue registrada en imágenes televisivas durante recientes actos públicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Barbabella indicó que el mandatario utiliza un producto desde hace una semana y que la lesión “debería continuar durante algunas semanas”. Sin embargo, no detalló el nombre del medicamento ni el diagnóstico específico, lo que alimentó comentarios en medios y redes sociales.

La aparición de la mancha coincidió con otras señales físicas observadas en las últimas semanas. Trump, que cumple 80 años el próximo 14 de julio, fue visto con signos de fatiga, tobillos levemente inflamados y moretones en el dorso de las manos, lo que reactivó el debate sobre su estado de salud.

Trump mano El médico presidencial aseguró que la erupción “debería continuar durante algunas semanas”. Hipótesis médicas y contexto La Casa Blanca no vinculó la erupción con afecciones sistémicas ni informó sobre estudios adicionales. Tampoco se comunicaron cambios en la agenda presidencial.

Especialistas independientes consultados por medios estadounidenses señalaron que, sin acceso al historial clínico del presidente, una lesión localizada de esas características puede responder a distintas causas. Entre las más probables mencionaron:

Dermatitis de contacto (reacción inflamatoria ante irritantes o alérgenos como tejidos, productos cosméticos o el afeitado),

(reacción inflamatoria ante irritantes o alérgenos como tejidos, productos cosméticos o el afeitado), eczema (dermatitis atópica),

(dermatitis atópica), psoriasis o herpes zóster (culebrilla). El herpes zóster suele presentarse con dolor o ardor previo y lesiones vesiculares agrupadas de forma unilateral, mientras que la dermatitis de contacto es más frecuente en zonas expuestas a fricción o sustancias tópicas. Los médicos subrayan que, en la mayoría de los casos, estos cuadros no implican un riesgo sistémico grave y responden a tratamientos con corticoides suaves, antihistamínicos o antivirales, según la etiología. donald trump La Casa Blanca no informó estudios adicionales ni cambios en la agenda oficial. La salud presidencial, bajo escrutinio permanente El estado de salud de los presidentes estadounidenses es tradicionalmente objeto de atención pública, especialmente en contextos políticos sensibles. Si bien la Constitución no exige la divulgación de diagnósticos detallados, la Casa Blanca suele informar sobre cuadros relevantes a través del médico presidencial. Hasta el momento, no hay indicios oficiales de que la erupción afecte la actividad del mandatario ni su agenda pública. Sin embargo, la exposición constante y la proximidad de un nuevo cumpleaños mantienen la atención puesta en su condición física.