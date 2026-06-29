Según informó este domingo el medio estadounidense Axios, ambas partes retrocederán temporalmente y permitirán el libre tránsito de los buques mientras avanzan las negociaciones técnicas.

EEUU e Irán detendrán ataques "por ahora" y se reunirán en Doha para negociar.

EEUU e Irán acordaron interrumpir "por ahora" los ataques mutuos y retomarán las conversaciones el próximo martes en Doha, la capital de Qatar, para abordar la disputa por el estrecho de Ormuz , según informó este domingo el medio estadounidense Axios.

De acuerdo con el reporte, que cita a un funcionario estadounidense, ambas partes retrocederán temporalmente y permitirán el libre tránsito de los buques mientras avanzan las negociaciones técnicas.

Las conversaciones estaban previstas originalmente en Suiza y tenían como eje el programa nuclear iraní. Sin embargo, el recrudecimiento de las tensiones en el estrecho de Ormuz motivó el traslado del encuentro a Doha y un cambio en la agenda, que ahora estará centrada en la seguridad de la navegación en esa estratégica vía marítima.

Según Axios, durante las negociaciones de la semana pasada en Suiza, las delegaciones de EEUU e Irán acordaron crear una "línea directa" entre el Ejército estadounidense y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para coordinar el tránsito marítimo en el estrecho. No obstante, el mecanismo aún no estaba operativo hasta el sábado.

En ese contexto, EEUU lanzó ataques contra objetivos iraníes entre el viernes y el sábado, al argumentar que respondían a "continuas agresiones iraníes contra la navegación comercial" en el estrecho de Ormuz. Irán respondió con ataques contra posiciones militares estadounidenses en la región.

iran armas nucleares misiles guerra.jpg Según informó este domingo el medio estadounidense Axios, ambas partes retrocederán temporalmente y permitirán el libre tránsito de los buques mientras avanzan las negociaciones técnicas.

Aseguran que Irán debe desarrollar un arma nuclear para disuadir a EEUU e Israel

Un comentario difundido este domingo por la agencia de noticias iraní Fars, alineada con sectores conservadores del poder político y de la Guardia Revolucionaria, expresó que Teherán debería desarrollar un arma nuclear como herramienta de disuasión frente a Estados Unidos e Israel, para "equilibrar el poder", dado que "no hay otro camino" de presión para lograr un acuerdo de paz a la guerra en Medio Oriente.

El comentario no ha sido respaldado por ningún funcionario del gobierno iraní. El presidente de EEUU, Donald Trump, señaló en reiteradas ocasiones que se debe impedir que Irán obtenga un arma nuclear, como uno de los principales motivos del conflicto.

Según el artículo, la posesión de un arma nuclear permitiría a Irán establecer un “equilibrio de poder” con Estados Unidos e Israel, países que ya cuentan con arsenales atómicos. En ese marco, argumenta que la disuasión no eliminaría la posibilidad de conflicto, pero sí permitiría “controlar su magnitud”.

“Irán no tiene otro camino que alcanzar una capacidad de disuasión nuclear para que la opción militar destinada a ocupar y dividir a Irán deje de estar sobre la mesa”, afirma el texto.

El comentario apareció en un medio estrechamente vinculado a sectores conservadores y a la Guardia Revolucionaria Islámica, aunque hasta el momento no hubo declaraciones oficiales que respalden esa posición. Por el contrario, la postura pública del Gobierno iraní ha reiterado que no existe intención de desarrollar armamento nuclear.