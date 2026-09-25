Barclays advierte que petróleo y tasas de interés pesan más que las elecciones de EEUU para los mercados

Las bolsas mundiales siguen patrones estacionales históricos previo a elecciones, pero Barclays mantiene la cautela. Si bien podría presentarse mayor control en algunos sectores clave, destaca lo moderado del impacto.

Los analistas de Barclays indicaron que los precios del petróleo y las tasas de interés podrían tener una mayor influencia sobre los mercados que el resultado de las elecciones legislativa s en EEUU, mientras las bolsas del mundo siguen un comportamiento alineado con los patrones estacionales históricos previos a comicios electorales de esta magnitud.

Los estrategas encabezados por Emmanuel Cau señalaron que el MSCI World cayó alrededor de 3% desde sus máximos del verano, una caída que está en línea con el descenso promedio observado históricamente antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Cau subrayó que "la historia sugiere que no hay que ser demasiado negativos, ya que las acciones tienden a recuperarse alrededor de mediados de octubre , prácticamente antes del propio día de las elecciones".

Si bien Barclays apela a la memoria de Wall Street, la pauta histórica de los ciclos electorales es un mapa de antecedentes y no un manual de instrucciones para 2026. La trayectoria final de las acciones dependerá, ante todo, de las variables macroeconómicas del momento.

Los analistas de Barclays indicaron que los precios del petróleo y las tasas de interés podrían tener una mayor influencia sobre los mercados que el resultado de las elecciones legislativa s en EEUU.

Un Congreso dividido aparece en la primera línea de proyecciones de Barclays. Según el análisis de la banca de inversión, los demócratas perfilan una ventaja estratégica para alzarse con el control de la Cámara de Representante s, al tiempo que la disputa por la mayoría en el Senado se mantiene en un final abierto de pronóstico reservado.

El banco también citó encuestas legislativas que otorgaban a los demócratas una ventaja de ocho puntos en la intención general de voto, así como cotizaciones en los mercados de predicción que, en ese momento, asignaban casi un 60% de probabilidad a que el Partido Demócrata obtuviera el control de ambas cámaras.

F24

Para las acciones en Wall Street, los analistas de Barclays indicaron que las implicaciones deberían ser "moderadas en cualquiera de los dos escenarios".

El equipo de análisis aseveró que los cambios en el control del Congreso podrían generar un mayor control sobre sectores clave como tecnología, salud y banca, lo que aumentaría la volatilidad de corto plazo en respuesta a las novedades políticas. Sin embargo, los analistas aclararon que este factor no alterará de forma permanente los fundamentos económicos de las empresas.

Petróleo y tasas de interés, las claves

En vez de las elecciones, Barclays enfatizó en los precios del petróleo y las tasas de interés como las variables más relevantes para las acciones durante el próximo período.

Las oscilaciones en los precios de la energía pueden impactar de forma directa en la inflación y en la estructura de costos corporativos, al tiempo que las variaciones en las tasas de interés y el rendimiento de los bonos influyen en las condiciones de financiamiento y en las valuaciones de las acciones.