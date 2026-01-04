EEUU habilita la reapertura del espacio aéreo caribeño tras las cancelaciones masivas de vuelos + Seguir en









Las restricciones impuestas por la FAA expiran a la medianoche y las principales aerolíneas ya trabajan para normalizar sus operaciones, aunque el impacto se sentirá durante varios días.

Estados Unidos reabre el espacio aéreo caribeño Foto: Geety

El gobierno de Estados Unidos informó que las restricciones sobre el espacio aéreo del Caribe expirarán a la medianoche del sábado (hora del Este), lo que permitirá a las aerolíneas comenzar a reanudar gradualmente sus vuelos. Así lo confirmó el secretario de Transporte, Sean Duffy, luego de una jornada marcada por la cancelación de cientos de servicios aéreos.

El ataque a venezuela, principal motivo de las suspensiones Las medidas habían sido dispuestas por la Administración Federal de Aviación (FAA) tras el ataque militar estadounidense en Venezuela y la posterior captura del presidente Nicolás Maduro, un escenario que elevó los riesgos de seguridad en la región. En ese contexto, compañías como American Airlines, Delta y United suspendieron gran parte de sus operaciones hacia el Caribe.

United Airlines anticipó que retomaría vuelos a San Juan, Puerto Rico, el sábado por la noche y que espera operar la mayoría de sus servicios habituales el domingo. Delta, en tanto, prevé restablecer su cronograma regular, aunque con ajustes logísticos, mientras que American anunció la incorporación de más de 3.700 asientos adicionales y el uso de aviones de mayor porte para atender la demanda acumulada.

DELTA AIRLINES.jpg Delta, en tanto, prevé restablecer su cronograma regular, aunque con ajustes logísticos. Pese al levantamiento de las restricciones, analistas del sector advirtieron que la normalización total llevará varios días, debido a la cantidad de pasajeros varados. La FAA también emitió alertas para aerolíneas extranjeras, recomendando evitar el espacio aéreo venezolano por la actividad militar en curso. El tráfico aéreo comercial sobre Venezuela, según FlightRadar24, se redujo drásticamente tras los hechos del sábado.