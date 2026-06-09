Nuevo conflicto en el Mundial 2026: Irán denuncia que le quitaron las entradas para sus hinchas + Agregar ámbito en









De cara al arranque del Mundial este jueves, la selección asiática integra el Grupo G: jugará contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y cerrará ante Egipto en Seattle.

Cada federación participante en la Copa del Mundo recibe el 8% de las entradas para cada uno de sus partidos.

A solo días del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Federación de Fútbol de Irán anunció el martes la cancelación de su asignación de entradas. La sorpresiva medida deja a la deriva a cientos de fanáticos que ya tenían sus viajes planificados y que ahora no podrán ingresar a los estadios para alentar a su selección.

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Con el inicio del Mundial programado para este jueves, la selección de Irán ya tiene definida su hoja de ruta en el Grupo G. El equipo disputará sus dos primeros partidos en Los Ángeles, enfrentando a Nueva Zelanda el 15 de junio y a Bélgica el 21, antes de viajar a Seattle para medirse con Egipto el 26 de junio.

La denuncia de Irán por las entradas del Mundial 2026 A través de un comunicado, la entidad rectora del fútbol de ese país explicó que, si bien el proceso de venta ya se había puesto en marcha, se vio obligada a interrumpir la entrega de los tickets: "Esto ocurre a pesar de que muchos aficionados al fútbol iraní, basándose en el proceso anunciado oficialmente, ya habían hecho los planes necesarios para asistir a los partidos", lamentó la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI).

La entidad fue todavía más allá en sus reclamos, apuntando directamente contra la organización del torneo al considerar que la medida rompe con el juego limpio: "Privar a los aficionados iraníes del acceso a la asignación legal y oficial de entradas que les corresponde es una acción contraria al espíritu que rige las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes."

Asimismo, el comunicado advierte sobre un trasfondo que excede lo estrictamente futbolístico: "Este hecho plantea serias dudas sobre la injerencia de consideraciones políticas y no deportivas en la organización del mayor evento futbolístico del mundo".

Cada federación participante en la Copa del Mundo recibe el 8% de las entradas para cada uno de sus partidos, que se distribuirán entre los aficionados según sus propios criterios.